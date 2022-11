Plus que deux jours pour découvrir les créations d’Isabelle Rigaux !

Isabelle Rigaux propose, en ce moment et jusqu’à dimanche 27 novembre, ses bijoux et objets déco en argile polymère et résine à la Galerie du Châtelet. En exclusivité et uniquement pour jusqu’à cette fin de semaine, découvrez également ses châles au crochet et de la laine de feutre, le tout fait main.

Une autre nouveauté : des bijoux faits à 4 mains. En effet, elle a collaboré avec Printa sur une petite collection de bijoux, à découvrir absolument ! Isabelle Rigaux, qui travaille la pâte polymère depuis 15 ans déjà, présente ses créations à la Galerie Artisanale et Gourmande de Cormatin et également à la boutique éphémère « Quartier d’hiver », 20, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône.

