Applaudissements nourris pour ‘Le tir sacré’

Commentaires de journalistes sportifs en fond sonore et deux danseuses au plateau pour cette pièce mêlant danse et théâtre. Foot, ski, natation, haltérophilie… les gestes de nos sportifs sont ici décortiqués, tout comme leurs attitudes face à l’épreuve ou la victoire, les cris et descriptions des commentateurs résonnent ; sorties de leur contexte, ces situations deviennent comiques pour les spectateurs que nous sommes et nous prenons conscience que derrière nos écrans ou assis dans les gradins, témoins de leurs défaites ou de leurs réussites, comme un miroir, nos réactions peuvent l’être également.

La comédienne, Marine Colard, également chorégraphe-interprète a construit cette pièce explorant la gestuelle et les postures des sportifs et notamment les temps de préparation, accompagnée par sa coéquipière sur scène, Adeline Fontaine.

SBR