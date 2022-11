Chauffage au bois : un chèque énergie de 50 à 200 euros dès le 22 décembre, qui pourra en bénéficier ?

Certains ménages se chauffant au bois bénéficieront d’une aide de l’État dès le 22 décembre. Qui est concerné ? Quelles sont les démarches à effectuer ? On fait le point

« Il suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu’à 2 260 euros pour une personne seule et jusqu’à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. L’aide ira de 50 à 200 euros », a précisé Gabriel Attal, Ministre des Comptes Publics, dans une interview publiée ce dimanche matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien.