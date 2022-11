Festival du Bœuf à Charolles - Sous le signe de la gastronomie

Les nouveautés

Cette 28e édition du Festival du bœuf est plus que jamais dédiée aux papilles de tous les visiteurs, quels que soient leurs goûts. Et pour cause : « nous avons été sélectionnés par la Région Bourgogne Franche-Comté pour représenter l’année de la gastronomie. Il s’agit d’un grand plan du gouvernement pour relancer les mouvements associatifs sur ce thème. Nous avons postulé en fin d’année et devrions donc être éligibles à un label qui nous donnera encore plus de visibilité », explique David Pierre.



Une candidature en partenariat avec la CCI de Saône-et-Loire, qui se traduit par de nombreuses animations culinaires, en plus du traditionnel pavé de bœuf proposé par la Maison Dansard, à la pause déjeuner. Parmi ces nouveautés, un nouvel espace gastronomique dédié à la restauration rapide où l’on retrouvera à nouveau la Maison Dansard, la Maison du charolais mais aussi le Domaine des Marguerites, La Table et le Pré d’union. Ces quatre maisons proposeront des mets inspirés de la street food comme les burgers et les wraps, à base notamment d’effiloché de bourguignon, à savourer sur le pouce, mais toujours préparé avec excellence. Quatre espaces pour quatre ambiances culinaires à découvrir sur place, ou à emporter. « Ces plats seront servis sans interruption, de 10 heures du matin à la fermeture, précise David Pierre. Nous allons également mettre l’accent sur les dégustations, avec Interbev et en collaboration avec le concours des apprentis bouchers. Enfin, les visiteurs pourront prendre des cours de cuisines avec des outils professionnels, grâce à notre partenariat avec Rational ». Samedi 3 décembre, de 15 à 17 heures, le chef cuisinier Philippe Dumoux proposera démonstrations culinaires et dégustations. Une véritable master class donnée par ce membre de l’Académie culinaire de France, ambassadeur du charolais et du mouton charollais.



Les incontournables

Les amateurs de la plus pure tradition du Festival ne sont pas oubliés, notamment en ce qui concerne la restauration, puisque les repas gastronomiques restent de mise avec, samedi midi, le menu concocté par le Domaine des Marguerites. « Nous prévoyons également une restauration le samedi soir avec des animations, dont un groupe qui viendra jouer », ajoute le président de la Société d’agriculture de Charolles. Samedi, c’est donc la chanteuse Valérie Janton, accompagnée de son guitariste, qui assurera l’ambiance musicale. Dimanche midi la Maison Dansard renoue avec son traditionnel repas. Un repas suivi, à 14 heures, de la remise des prix du concours vitrines des apprentis bouchers, puis à 14 h 30 par la remise des prix du Concours viande charolaise d’excellence. Enfin à 15 h 30, place au non moins traditionnel défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne, dans l’espace restauration. Les magasins La Bohème boutique, Sept’un style, Coquette et La Valse blanche vous présenteront leurs collections automne - hiver.

« Sans oublier les différents stands qui formeront le village viande que l’on a déjà connu lors de précédentes éditions. Et, comme chaque année, nous accueillons les professionnels tels que Bigard, Socopa ou SVA et d’autres chevillards », précise David Pierre. Enfin, le Festival du bœuf ne pourrait exister sans son concours de bovins de boucherie. Un classement réalisé par le jury en fonction de leur forme, de la finesse de leur peau, de leur ossature, de l’épaisseur du dos, des aplombs… Bref, un concours d’experts. « Nous avons près de 600 bovins inscrits pour cette 28e édition », insiste David Pierre.

Si le concours, en tant que tel, n’est pas ouvert au grand public, plusieurs visites guidées sont organisées tout au long du Festival. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour l’évènement qui débutera samedi 3 décembre à 12 heures pour se poursuivre jusqu’à dimanche soir. Précision importante, l’entrée est gratuite le samedi.

En partenariat avec l'Exploitant Agricole de Saône et Loire