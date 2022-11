L’équipe seniors de l’amicale laïque de basket de Chagny n’a pas à rougir de sa prestation ce vendredi soir face à Prissé-Macon (score final 72-113)

C’est sans trop d’espoir que les joueurs de Chagny ; mais cependant avec « beaucoup de motivation et d’excitation » comme l’a précisé leur entraîneur Yves Impenge à Info Chalon ; que les joueurs de Chagny se sont lancés dans la bataille pour la coupe de France contre Prissé-Macon.

En effet l’équipe de Prissé-Macon qui évolue en national 2 partait clairement favorite face à l’ALCB (Amicale laïque Chagny Basket) qui évolue quant à elle en régional 3.

C’est donc avec 21 points d’avance* pour Chagny que les arbitres Jérôme Fleury de Dijon et Aïssa Abdelbari de Lons le Saunier ont sonné le coup d’envoi au COSEC de Chagny ce vendredi soir.

Et on peut dire que les supporters chagnotins étaient au rendez-vous ! « On a rarement vu autant de monde au COSEC pour un match ! » a indiqué Christian Perrot, président de l’ALCB.



A match exceptionnel, mesures exceptionnelles, Chagny avait prévu une animation supplémentaire notamment avec la présentation des équipes en amont par un jeune licencié du club mais aussi avec l’entrée des joueurs avec les U11 féminines qui n’ont pas manqué de montrer le légendaire esprit chauvin des bourguignons : « on est déçues parce qu’on aurait préféré accompagner l’équipe de Chagny » ont témoigné en coeur la moitié de l’équipe sélectionnée pour accompagner Prissé sur le terrain.

Un début de match assez difficile pour les chagnotins dominés logiquement physiquement et techniquement, qui s’est encore compliqué par la blessure à la cheville du capitaine Fernandes qui n’avait pourtant pas démérité lors du premier quart temps.

Le second quart temps a été rythmé par un beau passage de la part de Chagny où l’arbitre Fleury a sifflé la mi-temps avec un score de 43-63.



Yves Impenge, coach chagnotin, a profité de cette pause pour redonner ses consignes à ses joueurs : « je leur ai demandé de jouer plus rapide, de lâcher des ballons, c’est comme ça qu’on excelle, en jouant beaucoup plus vite » a t il indiqué à info Chalon avant la reprise.

Fernandes en a profité pour tester sa cheville mais malheureusement le couperet est tombé : il est resté forfait jusqu’à la fin de la rencontre.



Le troisième quart temps a été difficile pour les chagnotins, les hommes de Brouillard, coach de Prissé-Macon, ont été redoutables et précis, avec une prestation remarquable de la part de Gauchet (meilleur marqueur du match avec 26 points) et Thevenon (21 points au total de la rencontre) qui ont marqué respectivement 11 et 9 points.



Lors du quatrième quart temps, malgré la difficulté des chagnotins à remonter au score, ils n’ont rien lâché et n’ont pas démérité contre une équipe, rappelons le, qui évolue 4 divisions au dessus.

Mention spéciale lors ce match pour les Chagnotins Roy (numéro 15) et Levasseur (numéro 7) qui ont marqué respectivement 13 et 15 points sur les 51 points marqués lors du match.

Le coup de sifflet final a donné gagnant Prissé-Macon avec un score de 72 à 116.



« Je suis satisfait de l’équipe, on s’est battus et on se félicite d’avoir passé le second tour de la coupe de France face à Poligny. Maintenant on se concentre sur l’avenir avec notre prochain match de championnat dimanche 27 novembre contre Lons le Saunier, en espérant que le capitaine Fernandes sera rétabli » a témoigné le coach Chagnotin à la fin de la rencontre.

A noter : le prochain grand événement organisé par le club de l’ALCB, c’est le 17 décembre avec leur tournoi fluo en 3x3 au COSEC de Chagny.



Renseignements et inscriptions par sms au 06.20.47.42.79 ou par mail à [email protected]

Amandine Cerrone.



*le règlement indique que l’équipe classée au niveau inférieur démarre le match avec 7 points d’avance avec un maximum de 21 points d’avance.

A 4 divisions inférieures, Chagny a donc démarré cette rencontre avec 21 points d’avance.