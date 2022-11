Retour en images sur la réception de la reine de Carnaval de Chalon-sur-Saône

Cette réception n'aurait pas été la même sans l'ineffable Michel Duployer, qui fidèle à lui-même, a assuré le show devant un parterre venu nombreux pour Cordélia Covillers, la reine de Carnaval de Chalon-sur-Saône 2022.

À ses côtés, Adélaïde Deléglise, vice-reine de Carnaval de Chalon-sur-Saöne et reine de Saint-Rémy 2022, et Ophélie Pierret, reine de Lux 2022.

Dans l'assistance, des présidentes et présidents de comités de quartier (Yvette Michelin, Roger Blain, Solange Dorey, Martine Martin, Didier De Carli, Didier Muller, et Yoann Bougaud), Brigitte Jimenez qui représentait Sébastien Mercey, le président du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, absent pour des raisons professionnelles, venus lui remettre des cadeaux, et des anonymes.

Une réception qui a eu lieu en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui n'aurait pour rien au monde rater ce temps fort de la vie chalonnaise, et de quelques élus, à savoir Serge Rosinoff, le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Monique Brédoire, la conseillère municipale chargée de mission de développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, et Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale.

C'est aussi l'occasion de présenter trois candidates pour l'élection de la reine de Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023, Ambre Joannet (Boucicaut-Bellevue-Verrerie-Champ Fleuri), Tatiana Millot (Saint-Cosme) et Noémie Chrétien (Citadelle).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati