Volley-ball - Elite masculine (Poule B) : Amère défaite du VBCC face aux Calaisiens de l'Inter Sport Saint-Pierre (2-3)

Le Volley Ball Club Chalon-sur-Saône (VBCC) s'est incliné samedi soir face à l'Inter Sport Saint-Pierre sur le score de 2 à 3 pour les Calaisiens. Une défaite au goût amer. Plus de détails avec Info Chalon.

Avant la rencontre, le public, venu en grand nombre ce samedi 26 novembre au Gymnase de la Verrerie, et les joueurs des deux équipes étaient invités à observer une minute de silence en hommage au regretté Michel Dufaux, l'entraîneur de l'équipe féminine qui évolue cette saison dans le Championnat de France N3.

Mais la compétition a vite repris ses droits et le les équipes du Volley Ball Club Chalon-sur-Saône et l'Inter Sport Saint-Pierre (Calais) devait forcément désigner un vainqueur. Et c'est l'Inter Sport Saint-Pierre (Calais) qui l'a emporté sur le score de 2 à 3 (22-25, 25-21, 25-15, 25-16, 16-14).

Une défaite au goût amère pour les Chalonnais qui avaient pourtant entamé le match de la meilleure des manières en gérant bien le premier set avec des attaques concluantes (25-22).

Dans le deuxième set, les Chalonnais font à nouveau la course en tête où les offensives d'Ivan Luiz Fagundes Walter et Osveny Sanchez Cardenas ont fait très mal à la défense adverse malgré les changements (25-21).

La physionomie fut tout autre dans la troisième manche, les deux équipes font jeu égal, les Calaisiens se démarqueront en fin de set grâce à une bonne série de service de leur capitaine, Donovan Teavae (15-25).

Les locaux entameront très mal le quatrième set, dans la lignée de la fin du troisième, et n'arriveront pas à combler le retard accumulé (16-25).

Lors de la dernière manche, le VBCC, dans un baroud d'honneur, se reprend, grâce notamment à Khaled Kessai, Corentin Canovas, Michael Pinto Dos Santos et Foued Ben Jeddi, mène 2 à 0. Mais à bout de souffle, après un mano a mano haletant, les Chalonnais s'inclinent face à des Calaisiens qui ont su passer devant au meilleur moment pour s'imposer 3 à 2 (14-16).

Prochain match à domicile, le 17 décembre, face à Grenoble. Et n'oubliez pas le club vous donne rendez-vous le samedi 10 décembre, à partir de 18 heures 30, pour la Nuit du Volley au Gymnase de la Verrerie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati