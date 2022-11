Rugby Tango Chalonnais 27 Saint Priest 34 : Les rugbymans chalonnais ont rivalisé avec leurs adversaires

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre de la 9ème journée de championnat de fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Saint Priest 3ème du championnat. Un match qui s’annonçait déjà capital dans l’objectif du club chalonnais qui vise le maintien cette année et qui restait sur plusieurs revers consécutifs.

L’équipe chalonnaise en cas de victoire avait l’occasion de se rassurer et de remonter au classement général pour s’éloigner de la zone de relégation. Alors les tangos allaient-ils en profiter ?

Le résumé de la rencontre

Fiche Technique de la rencontre:

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps nuageux

Vent : faible Affluence : 500 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud

Entraineur Saint Priest : Christophe Tosoni assisté de Yann cochet

Arbitrage : Très bon arbitrage de Monsieur Edouard Carrere (IDF)

Délégué du match Jean Louis Gras

Carton blanc pour Chalon : Toti (35’)

Carton blanc pour Saint Priest : Jérémy Docher (23’)

Carton jaune pour Saint Priest : Axel Bottelier Curtet (38’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Genevois, Bajard, Alibert (44’) Lemercier (54’), Muntz et Gonon (60’).

Rentrées à Saint Priest : Matens Celso (25’), Plazzi (52’), Blayac et Pelloux (62’)

Si on pouvait craindre d’entrée de jeu que les joueurs chalonnais allaient se faire atomiser suite à un essai des visiteurs dès les premières minutes du match, il n’en fut rien. Si la belle équipe de Saint-Priest mérite sa troisième place, les chalonnais n’ont pas à rougir de leur défaite car ils se sont accrochés à leurs valeurs pour revenir à un essai des visiteurs. Cette équipe a démontré qu’elle avait une âme et que même dans les moments difficiles elle n’abdiquait pas. On pourra simplement regretter à la fin du match ces 3 pénalités ratées en première mi-temps dans les temps forts de la domination chalonnaise qui auraient pu changer l’histoire du match. Néanmoins, les chalonnais remportent le point du bonus défensif donc Il faut continuer dans cet état d’esprit de combativité!

Résumé (début du match 15 H 10)

Le match commence à peine et on sent d’entrée de jeu une emprise des visiteurs qui ne sont pas venus à Chalon pour faire du tricot. D’ailleurs, ils le prouvent dès la première minute avec un essai d’Axel Bottolier Curtet qui se joue de trois chalonnais pour aplatir le cuir dans le coin droit en force. Essai qui sera transformé par Paul Royer (Chalon 0 Saint Priest 7, 1’). Chalon cueilli à froid, réagit et obtient une pénalité pour un mauvais placage lyonnais mais la pénalité située à 30 mètres côté gauche des poteaux visiteurs sera ratée par Girard (4’). Chalon qui obtient à nouveau une pénalité face aux poteaux suite à un placage à deux visiteurs. Pénalité qui sera transformée par Girard (Chalon 3 Saint Priest 7, 5’). Le jeu s’équilibre et les chalonnais vont bénéficier d’une nouvelle pénalité pour une nouvelle faute de placage à 2 fait par les visiteurs mais la pénalité située à 30 mètres côté gauche des poteaux visiteurs sera ratée par Girard (14’). Chalon qui bénéficie encore d’une nouvelle pénalité pour hors-jeu , mais là aussi la pénalité située à 30 mètres côté droit des poteaux visiteurs sera ratée par Girard (17’). Chalon continue d’occuper le camp visiteur et obtient une nouvelle pénalité pour hors-jeu face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 6 Saint Priest 7, 23’). Sur un contre, les chalonnais sont punis par une pénalité pour un ballon gardé au sol, pénalité qui sera transformée par Paul Royer (Chalon 6 Saint Priest 10, 27’). Chalon qui se relance en percussion et qui obtient à nouveau une pénalité pour position de hors-jeu sur un maul, pénalité qui sera transformée par Girard (Chalon 9 Saint Priest 10, 23’). Les chalonnais vont se faire surprendre en fin de première mi-temps par un essai en force collectif des lyonnais dont la pénalité sera transformée par Paul Royer (Chalon 9 Saint Priest 17, 38’). Suite à un regroupement suivi d’une bagarre entre le chalonnais Bastien Guy et le visiteur Axel Bottolier Curtet, une pénalité sera sifflée et transformée par Paul Royer (Chalon 9 Saint Priest 20, 41’). C’est sur ce score que les deux équipes retourneront au vestiaire.

Début de seconde mi-temps :

Chalon revient en conquérant en seconde mi-temps. Les chalonnais s’installent dans le camp visiteur et obtiennent une pénalité pour un hors-jeu lyonnais, pénalité qui sera transformée par Girard (Chalon 12 Saint Priest 20, 42’). Chalon qui suite à un contre sur une récupération de balle par les visiteurs est poussé à la faute pour une position de hors-jeu, pénalité sifflée et transformée par Paul Royer (Chalon 12 Saint Priest 23, 46’). Chalon recule et les lyonnais en profitent pour marquer un essai en coin par Morgan Maussang, essai non transformé par Paul Royer (Chalon 12 Saint Priest 28, 49’). Chalon vexé réagit de la plus belle des manières par un essai de Ferrare en coin suite à une belle action collective. Essai qui sera transformé par Bajard (Chalon 19 Saint Priest 28, 60’). Chalon qui est poussé une nouvelle fois à la faute sur un regroupement et un hors jeu chalonnais, la pénalité sera transformée par Paul Royer (Chalon 19 Saint Priest 31, 66’). Mais Chalon est survolté en cette fin de match et une nouvelle fois suite à une belle action collective, c’est Lebeault qui ira aplatir le cuir dans le coin gauche visiteur, un essai non transformé par Bajard (Chalon 24 Saint Priest 31, 71’). Mais l’indiscipline chalonnaise sera une nouvelle fois sanctionnée d’une pénalité transformée par Paul Royer (Chalon 24 Saint Priest 34, 75’). Chalon obtiendra en fin de rencontre une nouvelle pénalité pour un mauvais placage lyonnais, pénalité qui sera transformée par Bajard (Chalon 27 Saint Priest 34, 78’). Cela sera le score final !

Analyse journalistique côté Chalon : On a aimé les prestations de B.Guy, et L Picamelot en percussions, la vista et les relances de R.Spinel et les ailiers S.Pages et R.Lebeault pour les débordements.

Clin d’œil aux filles du club ‘Esdes Cheerleaders’, présentes pendant les intermèdes et qui ont proposé au public de belles chorégraphies sportives

1ère défaite de l’équipe B de Chalon contre Saint Priest (48 à 10) après une série de 7 matchs gagnés et 1 nul.

Prochain match pour les équipes A et B à Andrezieux le weekend prochain et le 11 décembre à chalon contre Nantua

Le photoreportage

