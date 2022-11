Soirée des trophées organisée par l’OMS à la salle Maurice Ravel de Châtenoy le Royal.

L’édition 2022 de la soirée des trophées organisée vendredi 25 novembre par l’Office Municipal des sports a été encore une fois une magnifique cérémonie de remise des distinctions aux bénévoles et aux sportifs de Saône et Loire.

Le parrain de cette soirée était Stéphane Crapoix arbitre de rugby, licencié au club de Verdun-sur-le-Doubs, actuellement arbitre de touche en PRO D2 et en TOP 14.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal a ouvert cette remise des trophées par un discours de bienvenue adressé à tous les participants à cette soirée.

Jean-Marc De Micheli, a souhaité la bienvenue aux élus de la commune, à madame la conseillère départementale, au président du comité départemental des OMS, au président départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux présidents d'associations. Dans son discours il a exprimé son ressenti sur la notion de développement durable que l’on associe au sport. « Le sport est sorti du sport, pour devenir un fait social, il est devenu une norme, une mode, un vecteur du développement économique. Il est en même temps porteur d’un certain nombre de dérives : financières (sommes pour l’organisation de manifestations « jeux olympiques », salaires de joueurs de foot) morales (tricheries, dopage) et environnementales (défiguration des sites, pollution, gaspillage de l’énergie, stades climatisés). Le sport écorne son image et remet en question ses vertus originelles… »

Le maire Vincent Bergeret et le député Louis Margueritte ont remis le trophée à Stéphane Crapoix.

Le trophée prestige a été remis par Vincent Bergeret et Stéphane Crapoix à Pierre Patenet, peintre (auteur de l’aquarelle qui a servi de support pour les trophées prestiges), président de Copains Couleurs, musicien, joueur d’échecs.

Ensuite 10 bénévoles ont été récompensés. Les représentants des différentes instances présentes, appelés par Claude Mennella, sont montés tour à tour sur la scène pour remettre les trophées aux bénévoles.

Les récipiendaires étaient : Madame Sandrine Michelot de Rully, Madame Catherine Talpin du Creusot, Madame Françoise Pou de Torcy, Madame Marie Angèle Decers de St Sernain du Bois, Madame Valérie Peutot d’Epervans, Monsieur Renaud Bourchalat de Chalon sur Saône, Monsieur Anthony Godard de Chassey le Camp, Monsieur Gérard Guinot de Lessard en Bresse, Monsieur Jean-Pierre Maselli d’Igé, Monsieur Gilles Richelet d’Autun.

Jean-Marc De Micheli avait prévu un petit intermède musical avec la compagnie "ATYPIC-CREW" troupe de "Break Dance".

Yvonne Le Floch bénévole et secrétaire de l’OMS a été récompensée par Christian Cuenot président du comité départemental des OMS.

Cette année, la municipalité a décerné son coup de cœur à Daniel Guillot qui depuis 1966 fait partie du club de tir châtenoyen et il est très impliqué dans d’autres associations.

La soirée s’est poursuivie par les remises de récompenses aux sportifs.

Les jeunes joueurs de l’école de rugby, âgés de moins de 8 ans, vainqueurs des jeux de Saône et Loire ont reçu chacun une médaille des mains de Delphine Loriot et Henri Lombard.

L’équipe de foot filles de moins de 14 ans, championne de Saône et Loire a reçu un trophée OMS remis par Françoise Vaillant conseillère départementale. Elles ont chacune reçu une médaille.

En sport individuel, Clémentine Dechelotte-Petit dans la catégorie benjamine Judo, championne de Saône et Loire a eu une médaille remise par Pascale Lepers.

Tatiana Ouglis a commencé le Yoseikan à l’âge de 4 ans, dès ses premières compétitions, elle s’est classée première du trophée départemental. Au championnat de Bourgogne, elle termine seconde en arme et seconde en combat pieds, poings des moins de 25 kg. Elle a été récompensée médaille Bourgogne par Guy Arnoud.

Thierry Thevenet a remis le trophée à l’Amicale Boules. L’équipe vétérans pétanque est championne de son groupe et 3ème de Saône et Loire, elle accède en 2ème division. L’équipe dont fait partie le président de l’OMS avait le cœur serré en montant sur la scène. Ils étaient encore sous le choc du récent décès d’un des leurs Christian Greusard membre de cette équipe gagnante.

Le tir sportif de Châtenoy ne déroge pas à ses habitudes, il est un de fleuron de la commune avec chaque année une multitude de champions et championnes que ce soit à l’arbalète, au pistolet ou à la carabine.

Cette année Cécile Le Floch et Daniel Guillot se sont vus décernés un trophée prestige.

Championnat de France des clubs, l’équipe benjamine est classée 4ème, chaque championne a reçu une médaille France.

Championnat de France des écoles de tir à Montluçon, l’équipe arbalète 10 m est championne de France, l’équipe a eu un trophée de l’OMS et des médailles.

L’équipe pistolet 10m finit 3ème, un trophée lui a été décerné par l’OMS plus les médailles.

Les trois benjamines se sont distinguées au championnat de France des écoles de tir mais en individuel cette fois, fait rarissime qui mérite d’être signalé, elles ont remporté les trois premières places. Ange, Célestine et Manon ont reçu chacune un trophée bien mérité.

Championnat du monde arbalète IR900 à Dunvarsany en Hongrie, c’est du haut niveau, avec Didier Carlot vice-champion du monde en individuel, Hugo André vice-champion du monde avec l’équipe de France masculine et Amélie Pernin vice-championne du monde avec l’équipe féminine. Ils ont été récompensés tous les trois par un trophée.

Pour terminer cette soirée le groupe "ATIPIC-CREW" a fait un nouveau show de Break Dance.

Jean-Marc De Micheli, président de l’OMS a ensuite invité les personnes présentes à partager le buffet préparé par les membres bénévoles du bureau de l’OMS.

C.Cléaux