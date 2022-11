6 ans de réseau VIF à Chalon et des perspectives d'extension géographique dans les cartons

Audrey Lamoureux, coordinatrice du réseau VIF et responsable du réseau chalonnais avait pris soin d'inviter tous les acteurs du dossier afin de marquer le coup pour ce 6e anniversaire. Triste anniversaire en soit tant le succès est au rendez-vous alors que les violences intra-familiales explosent. "Un nouveau service public" évoqué par Gilles Platret en guise de propos introductifs à cette journée de travail dans les salons du Colisée et dont Hervé Dumaine constitue la cheville ouvrière politique du dispositif. "On a répondu à une partie de ce défi" a précisé le maire de Chalon sur Saône avant d'énumérer un certain nombre de chiffres, "188 signalement en 2000, 225 en 2021... et 166 situations de janvier à octobre", de là à imaginer un léger tassements avant de pointer les "219 enfants impactés" par les violences intra-familiales.

1049 victimes accompagnées depuis 6 ans

Un sujet de préoccupations qu'est l'impact sur les enfants victimes collatérales et de plus en plus directes de ces actes violents.

Autre chiffre évoqué au cours de cette journée, 96,39 % des signalements concernent des femmes et 68 % ont entre 25 et 50 ans.

20 % des signalement sont passés par le numéro vert mis en place par le numéro vert et 60 % directement via les services de police du commissariat de Chalon sur Saône.

75 % des signalements ont fait l'objet d'une plainte au cours de l'année.

La grande question qui est venue animer cette journée de travail, c'est celle " de faire profiter davantage les victimes"

Une autorité judiciaire invitée en priorité

Patrice Guigon, Procureur de la République, a salué l'invitation du jour, soulignant "que l'autorité judiciaire et son action seule ne permet pas d'y mettre fin. Entre 2017 et 2020, le représentant de l'autorité judiciaire a insisté sur le fait que les actes ont connu une progression de +40 %. De nombreuses lois ont été promulgées entre temps permettant de donner toujours plus à la répression face à ces actes de violence, rappelant par exemple la réponse pénale en excluant le recours à la médiation, l'aggravation de la répression du harcélement, la pénalisation des comportements d'espionnage au sein du couple, la possibilité donner à l'autorité judiciaire de suspendre les visites... Parallèlement, le Procureur a rappelé "que les taux de peine prononcées reste stable alors que les poursuites augmentent significativement au cours des dernières années" et d'inviter les acteurs à densifier les actions "sur le plan éducatif".

+ 38 % en zone police, + 22 % en zone gendarmerie

En zone urbaine ou en zone rurale, les violences intra-familiales n'ont pas de frontières géographiques selon Olivier Tainturier, Sous-préfet de l'arrondissement de Chalon sur saône, qui lui aussi à tenu à saluer la pertinence du dispositif déployé depuis 6 ans sur la ville de Chalon, étendu sur les 4 communes de la première couronne.

"Il faut agir ensemble pour que ça n'arrive plus" a insisté Olivier Tainturier, "mon objectif est que ce dispositif fasse école. Ce réseau VIF chalonnais doit devenir un réseau Grand Chalon. Je crois beaucoup en l'intelligence collective et en la capacité à des journées comme celle là de faire émerger des idées à déployer dans la France entière. J'en fais le voeu".

Une table ronde permettant de mieux cerner le circuit... de la plainte à la prise en charge des familles

Le réseau ViF composé d’Audrey LAMOUREUX, chef de service du CLSPD , des deux coordinatrices du réseau qui sont également intervenantes sociales au Commissariat de Police de Chalon, Céline LEFRERE et Agata BORZELLINO et de l’assistante de la MSM, Valérie DELORME, qui intervient sur le volet logistique ont ainsi pu proposer toute une série d'ateliers permettant de mieux appréhender tous les maillons d'intervention.

Porte d'entrée du réseau VIFde Chalon-sur-Saône, un numéro vert est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 : le 0 800 800 071.