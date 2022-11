Assemblée générale de La Bobine 2022 : La réhabilitation du cinéma Les 5 Nefs annoncée pour fin 2023

L'assemblée générale de l'association Chalonnaise pour le cinéma a été l'occasion d’un point sur le projet de réhabilitation du cinéma Les 5 Nefs, estimé à 1,385 millions d'euros, et du renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration.



Ainsi, les membres sortants, à savoir Danielle Desmaris, Gilles Préaut, Jean Sémon et Laurent Vincent, sont reconduits dans leurs fonctions au sein du CA.

Chantal Thévenot, la président de l'association, a tenu à remercier les élus et les adhérents présents, la Maison des associations et son service d'impression SIRE.

Avant de prendre le temps de se pencher sur le rapport d'activités 2021- 2022, Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture, a pris la parole, annonçant au passage que la Ville finance le projet de réhabilitation du cinéma Les 5 Nefs à hauteur de 415 000 euros.

L'adjointe, qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, était accompagnée de Françoise Vaillant, la conseillère départementale du canton de Chalon 3, représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et Emmanuelle Dupuit, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la vie étudiante, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon.

Le conseiller municipal d'opposition, Alain Rousselot-Paillet, et Philippe Perrousset, l'ex-président des Musicaves, étaient également présents.

La Bobine : tout un monde de cinémas



L'association, dont le film de cloture de saison est L'École du bout du monde, écrit et réalisé par le bhoutanais Pawo Choyning Dorji, en quelques chiffres, c'est 87 films projetés contre 35 en 2021, dont 36 européens (41%), 18 français (21%), 16 asiatiques (18%), 10 américains (12%) et 7 africains (8%), 59 drames (68%), 13 autres (15%), 10 comédies (11%), 4 documentaires (5%) et 1 policier (1%), 767 adhérents (contre 611 en 2021) dont 51% sont de Chalon-sur-Saône, 32% des autres communes du Grand Chalon et 13% des autres communes de Saône-et-Loire.

Parmi les réalisateurs et autres professionnels du cinéma invités par La Bobine, citons Laurent Cantet (Arthur Rambo), Fabien Gorgeart (La Vraie Famille), Elie Grappe (Olga), Gilles Colpart, spécialiste du court-métrage, la réalisatrice afghane Chabname Zariab, 6 soirées 2 deux films (L'amour dévoilé, Humour, sex and blood, images en Mexicolor, 2 thèmes pour une version latine, L'Afghanistan (ré)animé, Sushis de famille), des partenariats avec Anim'à Chalon, le festival Transdanses, l'association Pontus de Tyard, Chefs Op' en lumières et les Musicaves, une journée Art et essai du Cinéma européen, les avant-premières Télérama, de nombreuses avant-premières et des sorties nationales.

Le rapport financier présenté par Jean Sémon, pour la période 201-2022, fait état d'une gestion saine et rigoureuse avec des comptes bien équilibrés qui permettent à l'association d'envisager l'avenir avec sérénité.

Après l'approbation à l'unanimité des différents rapports par les adhérents présents, il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration, puis l'assemblée générale s'est terminée autour d'un buffet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati