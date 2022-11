Isabelle Nollot présente, à la Galerie d’Art St Jean, les œuvres d’Hélène Gallon (peintures) et Maryline Colenson (céramiques)

L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette charmante Galerie d’Art et l’Atelier qui propose encadrement et restauration d’art.

Idéalement situé 32, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, cet atelier-galerie, crée dans les années 70, a été repris en 2010 par Isabelle Nollot, galeriste mais également encadreuse (encadrement sur-mesure, marouflage, contrecollé…) et restauratrice de tableaux.

Une heureuse reconversion pour cette passionnée qui vient à l’origine de l’Industrie et qui aujourd’hui a à cœur de présenter le travail d’artistes qu’elle sélectionne avec soin en parallèle de ses activités à l’Atelier.

Ici, l’accueil est très chaleureux et vous découvrirez pour cette saison deux nouvelles artistes : « J’expose toujours un peintre et en même temps un sculpteur », nous explique Isabelle. Ses sélections ne sont jamais anodines, le travail de l’un se mariant parfaitement au travail de l’autre.

Chaussures, sacs et voyages

Ainsi vous pourrez admirer les dernières œuvres d’Hélène Gallon qui sont une invitation aux voyages mêlant peinture et collage. Passée par l’Ecole des Beaux-Arts d’Annecy puis Lauréate du concours de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Paris, elle s’oriente ensuite vers les arts graphiques. Après avoir été directrice artistique dans la mode et la décoration à Paris et à Lyon, Hélène Gallon se consacre aujourd’hui entièrement à la peinture.

En ce qui concerne Maryline Colenson, elle crée des sacs mais surtout des chaussures sages ou extravagantes et qui portent toutes un nom, « en grès papier, patinés et cuits à 1250° en mono-cuisson. » A découvrir absolument !

Atelier St Jean, Galerie d’Art : Du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 14h à 19h. Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre 2022.

SBR