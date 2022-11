Le traditionnel tournoi Open de judo de Saint-Marcel a eu lieu ce dimanche

Et on peut dire que ça a été un succès !



Au total c’est 410 participants qui s’étaient inscrits dans les quatre catégories possibles, benjamins et minimes, filles et garçons.

Les familles avaient largement fait le déplacement pour venir encourager leurs judokas puisque le dojo qui peut accueillir 450 places assises, était plein « à craquer » en ce dimanche de novembre.



L’espace buvette à l’entrée du bâtiment a également rencontré un grand succès : « on n’a pas arrêté de la journée, on a la chance malgré cette affluence d’avoir un public calme, souriant et courtois qu’on a plaisir à servir » ont témoigné l’équipe bénévole en charge de la buvette.



Monsieur le Maire de Saint-Marcel Raymond Burdin, venu accompagné par son adjointe en charge des sports Nathalie Couturier a tenu à souligner l’organisation remarquable : « il y a tellement de monde que j’ai dû aller me garer vers l’église » a t’il ainsi plaisanté avant de poursuivre « bravo aux organisateurs, c’est un événement plus que réussi ! »

Frédéric Badet, président du comité de Saône et Loire de judo et Julien Maugard, conseiller technique Fédéral de la FFJDA* ont également félicité l’organisation de cette journée de manière appuyée.

« Ce tournoi a été une belle journée de judo pour les jeunes Judokas » a ainsi remarqué ce dernier.

En amont de la compétition des jeunes, ce dimanche, se tenaient en parallèle les concours de jeunes arbitres et de commissaires sportifs.

Voici le podium de ces concours :



Classement jeunes Commissaires Sportifs :

1er Quentin GIRARDOT Judo Club St Marcel

2e Eva CHABERT – AD71

3e Jolan SPINOUX SOBIERAJ



Classement Jeunes Arbitres :

1ere Clarisse CARILLON - Judo Club CHALON

2e Hugo PIEJAK AD71

3e David TRONTIN- AD71

Pour faire vivre cette journée, c’est 42 bénévoles du club de Saint-Marcel et 35 officiels sportifs qui ont travaillé main dans la main.



Un événement plus que réussi donc pour le plus gros tournoi de Bourgogne Franche Comté, certainement le plus prisé de la région grâce à sa qualité d’organisation mais aussi à l’accueil réservé aux athlètes en devenir quels que soient leurs niveaux.

Amandine Cerrone.



* FFJDA : Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées