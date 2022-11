Le journaliste Jean-François Kahn était en conférence à Chalon-sur-Saône

L'Université pour Tous de Bourgogne (UTB) poursuit son cycle de conférences et invitait le journaliste et essayiste Jean-François Kahn ce mardi 29 novembre à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

«Ne pas plaire à tout prix» mais «faire entendre une autre musique» : c'est la conviction qui animait Jean-Françoi Kahn quand il lance une folle souscription pour créer, en 1984, un nouvel hebdo : L'Événement du Jeudi.

Il renouvellera l'aventure en 1997 avec Marianne. Pour lui, comme en 1984, le «binarisme normatif» ambiant, politique et médiatique, est toujours là, insupportable.

Dans les deux cas, le journaliste a expliqué dans le deuxième tome de ses Mémoires d'Outre vie (aux éditions de l'Observatoire) qu'il lui fallait prendre le risque de créer de nouveaux médias, même si «c'était folie».

Au travers du rappel de l’actualité nationale et internationale, et dans un style souvent truculent, entre Madame de Sévigné, Saint Simon, et la brève de comptoir, Jean-François Kahn, brosse ainsi 25 ans de notre histoire.

Il a ainsi présenté des portraits de Nasser, Che Guevara, Albert Camus, André Malraux, De Gaulle, Hubert Beuve Mery et Françoise Giroud devant les 190 personnes présentes ce mardi 29 novembre à la conférence UTB.

C'est donc un pari réussi pour Yves Fournier, le président de l'UTB, ravi de voir une salle des congrés de la Maison des Syndicats comble.

«Après trois quarts de siècle qui ont laissé des encoches, des brûlures et des blessures dans ma mémoire, les hasards d'une existence et d'une carrière non programmée ayant fait que je me suis retrouvé au cœur des événements qui ont façonné le monde d'aujourd’hui, je me retourne, sidéré… Comment est-il possible que j’ai vécu tout ça ?» conclut le journaliste qui se retourne sur sa vie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati