Les labellisés Vignobles et découvertes de Saône et Loire avaient rendez-vous à la Maison Millebuis à Buxy

Entre le « Lab’ œnotourisme » organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté le matin même à Dijon et la 3e soirée vignobles et Découvertes à Buxy, il est évident que l'oenotourisme est plus que jamais au coeur de l'actualité régionale.

Créé en 2009, le fameux Label "Vignobles et Découvertes" connaît un certain engouement au sein de la filière viticole, devenant ces dernières années une vraie référence pour tous les acteurs du secteur oeno-touristique. Depuis 2013, la Saône et Loire est estampillée aux couleurs de logo pour la Côte Chalonnaise, en 2015 pour le Mâconnais avant que tout soit fusionné en 2022 sous la même appellation Couchois, Côte Chalonnaise et Mâconnais.

Ce mardi soir, c'est au sein des locaux de la Maison Millebuis à Buxy que les labellisées Vignobles et Découvertes étaient invités à partager leurs expériences mais aussi faire un point d'étape sur les perspectives de développement par l'intermédiaire du BIVB et de la Mission Tourisme du département de Saône et Loire, porteurs du label dans la région.

"Les vins de Saône et Loire sont à la hauteur" pour Elisabeth Roblot, Vice-Présidente du conseil départemental

L'élue en charge des dossiers tourisme et attractivité territoriale a insisté sur les enjeux étroits entre le tourisme et la richesse de nos terroirs viticoles. "La demande oenotouristique explose. Nous disposons de tous les outils professionnels pour répondre à la demande. Les vins de Saône et Loire sont à la hauteur. Le label Vignoles et Découvertes réunit plus de 170 prestataires dans le département et quelques 200 prestations différentes. On a besoin de votre expérience et de votre envie à faire de l'oenotourisme". Elisabeth Roblot a rappelé les belles perspectives de l'année 2023 avec l'arrivée en 2023 de la Cité des vins de Mâcon dont l'inauguration est prévue le 1er avril prochain.

Une analyse totalement partagée par Virginie Valcauda, Directrice marketing et communication du BIVB. "En 2023, nous aurons 260 caves labellisées dont 95 en Saône et Loire, une centaine de fêtes viticoles. On recherche un tourisme de qualité bien loin du tourisme de masse". Un gros travail de structuration des acteurs viticoles est à faire, d'autant plus quand on sait que seulement 13 % des labellisés proposent l'ensemble de la palette de prestations aux touristes.

Avec la crise sanitaire, une obligation de se réinventer à la Maison Millebuis

Caroline Torland responsable communication et oenotourisme de la maison de Buxy a témoigné sur les initiatives menées par la Cave Coopérative de Buxy. Les apéritifs flottants nés au coeur de l'été 2020 ( avec un concept intimiste), les apéritifs en goguette de cadole en cadole à Saint Gengoux et puis tout dernièrement les Apéritifs Mystères pour répondre aux attentes en période hivernale, sont autant de solutions qui ont été mises en place afin de promouvoir les vins de la maison Millebuis. Une stratégie gagnante récompensée dans le classement des Top 100 des Trophées de l’Oenotourisme par le magazine Terre de Vins.

Une lecture là aussi partagée par Sophie Fréchède de la Maison Jean Loron à La Chapelle de Guinchay qui depuis 3 ou 4 ans a accentué son ouverture au grand public. Depuis 2 ans, c'est le Fascinant Week-end qui mobilise les équipes au point que la Maison qui existe depuis le début du XVIIIe siècle s'ouvre totalement à destination d'un autre public.

A Dracy les Couches, la 9e génération de viticulteurs incarnée par Laurent Demontmerot insiste lui aussi "sur un vignoble en pleine mutation. On bouscule un peu nos habitudes en terme de valorisation et communication". Du côté du château de Pierreclos, Suzanne Bidault affiche aussi le leitmotiv du moment, "manger, boire, dormir, se divertir... c'est la stratégie du moment".

Laurent Guillaumé