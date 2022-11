Le lycée agricole de Fontaines toujours dans l’action avec une collecte de jouets organisée par les élèves de 1ère générale.

L’idée de départ est venue de la municipalité qui a décidé de collecter des jouets et des livres pour enfants et ados afin de les distribuer aux familles les plus démunies. Bénédicte Bourgeon, adjointe à la municipalité, a proposé à Dominique Véry enseignante EMC (Enseignement Moral et Civique) au lycée agricole de Fontaines, de faire participer les élèves du lycée à ce projet.

L’idée ne pouvait pas être mieux perçue puisque le thème abordé en cours d’EMC est "les liens sociaux". L’enseignante et la classe de 1ère générale lancent le projet. Partenaires de la Croix Rouge, de la mairie, des associations "Le Foyer Rural" et "Les Claquins", les élèves affichent, informent les autres classes, le personnel du lycée, le plus de monde possible, de cette collecte.

Laure-Eva, Charles et Léa deviennent les pilotes du projet, aidés par leurs camarades. Erin et Suzie élèves en Bac G et STAV, fontenoises, ont rejoint le groupe et vont aider à faire le tri. La machine est en route !

Les cartons commencent à bien se remplir, l’objectif est de remettre le 9 décembre à Bénédicte Bourgeon le plus de jouets, de jeux de société, de livres possibles.

Parents d’élèves du Lycée Agricole, apportez votre contribution à la collecte menée par vos enfants pour cette action solidaire en direction de ceux dont les moyens ne leur permettent pas d’offrir des jouets. Vous avez sûrement des jouets et des jeux qui dorment au fond d’un placard. Ils ont aussi besoin de papier d’emballage.

Attention : pas de peluches, pas de vêtements, pas d’objets électroniques.

Vos enfants ont jusqu’au 9 décembre pour les apporter aux différents points de collectes du Lycée, à savoir l’accueil, la vie scolaire, les internats, la salle du personnel.

C.Cléaux