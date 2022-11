Elle se voit refuser une adoption en SPA sur un motif pour le moins discutable !

Clémence souhaitait adopter ce chiot, et son profil cochait toutes les cases. Mais la SPA de sa ville lui a opposé un « NON, vous vivez en appartement ». Est-ce recevable ? Info-chalon a demandé l’avis d’une directrice de refuge animalier.

Après avoir lu l’Appel à témoin sur Info-chalon (ici), elle nous a contactée, même si elle habite le centre ouest de la France.

Clémence a 26 ans. Elle quitte sans regret son métier d’opticienne pour tenter de vivre de sa passion : les animaux de compagnie.

N’omettons surtout pas de préciser que, depuis plus de 1 an, elle est bénévole à la SPA de sa ville, et qu’elle suit actuellement une formation à distance d’éducateur et comportementaliste canin et félin. Précisément, elle profite de cette période de disponibilité pour réaliser un souhait qui lui tient à cœur.

Un profil pourtant idéal pour accueillir un chien

« J’ai voulu adopter une femelle chiot croisée beagle-épagneul à la SPA. La personne qui s’occupe des adoptions a refusé directement, car je suis en appartement. Pourtant je suis sportive, j’ai déjà vécu avec des chiens, tout comme mon compagnon, et notre appartement fait au moins 70 m2. »

Alors, qu’en penser ?

Pourquoi ce motif a-t-il été un obstacle à l’adoption ? Clémence nous en dit plus : « La personne m’a répondu qu’elle avait eu beaucoup de chiots qui sont revenus et que les adoptants étaient en appartement, elle a donc décidé de ne plus faire adopter des chiots en appartement. »

Et pourtant… L’expérience que Clémence a des chiens, consolidée par sa formation professionnelle lui donnent tous les atouts d’un bon maitre : « Je connais particulièrement bien les besoins des chiens, renchérit-elle, je trouve cette réaction très décevante. J’ai été peinée, j’ai l’impression de payer pour les autres, ceux qui ne connaissaient peut-être pas bien les chiens, ou qui n’avaient pas fait le nécessaire pour régler les problèmes, ou qui n’ont pas été assez patients. »

Quels critères pour devenir adoptant ?

Info-chalon a sollicité l’avis de la directrice d’un refuge animalier de Saône-et-Loire. Il est vrai qu’on ne donne pas un animal comme un objet. La question essentielle est : quels sont les critères pour savoir si les personnes seront potentiellement de bons adoptants ?

« Ce sont essentiellement des critères humains, explique Maud, directrice d’un refuge. Nous voulons nous assurer que les personnes ont vraiment envie d’adopter un chien, qu’elles se représentent concrètement la responsabilité, la charge émotionnelle et matérielle que cela exige. Il est important aussi de vérifier que le type de chien choisi et son caractère s’adapteront au mode de vie ou à l’âge des futurs adoptants. Donc, pour vous répondre, non, habiter dans un appartement n’est pas un obstacle. »

En conclusion, ce n’est pas la surface habitable ni la taille du jardin qui feront le bonheur de votre chien, c’est le temps que vous passerez avec lui lors des promenades, des jeux et des interactions sociales avec d’autres congénères. Et pour établir une relation saine, un peu de connaissance de la psychologie canine n’est pas de trop !

Par Nathalie DUNAND

Clémence a monté son activité pet-sitting sur Limoges et ses alentours.

