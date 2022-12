Rappelez-vous en 2019, VNF avait pris la décision de faire tomber la passerelle empruntée à l'époque par des voitures entre Chalon et Lux au niveau de La Corne. Ce jeudi matin, avait lieu la pose de la passerelle.

C'est un chantier d'envergure qui peut paraître anecdotique mais qui s'avère très précieux pour les adeptes de la liaison Chalon-Lux, à pieds ou à vélo. Et ce jeudi matin, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon a officialisé la pose de la passerelle. Deux grues de 60 tonnes chacune ont été déployées sur le site pour poser l'ouvrage de plus de 37 m de portée pour une longueur totale de 41 mètres, et dont le poids avoisine les 10 tonnes.

Côté accessibilité, exit les 4 roues, et place exclusivement aux piétons et aux vélos.

Un déploiement de passerelle qui se glisse au sein du schéma directeur cyclable du Grand Chalon, qui vise notamment dans ce secteur à l'aménagement d'une voie sécurisée pour les cycles depuis Lux jusqu'au coeur de Chalon sur Saône. C'est une vision globale à l'échelle de l'agglomération qui est portée par le schéma directeur. A l'issue des travaux des quais de Saône, piétons et cyclistes pourront très facilement et en toute sécurité, arpenter plusieurs dizaines de kilomètres en bordure de Saône.

Le coût de l'opération du jour est de 645 000 euros, cofinancés par l'Etat à hauteur de 192 000 euros, la région Bourgogne-Franche Comté pour 201 200 euros et le département de Saône et Loire pour 60 000 euros.

LG - Photos Grand Chalon