Un « (ex)Ode » musical en hommage aux migrants d'ici et d'ailleurs

Dans le cadre du Festival des solidarités proposé par la région Bourgogne—Franche-Comté et relayé par l'association givrotine Peuples Solidaires dont font partie Thérèse et Jean-Michel Boivin (crédits photos), Matias Chebel et sa troupe ont présenté une odyssée musicale intitulée « (ex)Ode ».

Pendant environ une heure, ce spectacle, raconté et chanté en diverses langues romanes ainsi qu'un arabe et en tupi-guarani (Amérique du Sud), a abordé le sujet des migrations à travers le temps et s'est longuement poursuivi par un moment d'échange entre les spectateurs, le comédien, ses musiciens et son technicien son et lumières.