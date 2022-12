Soirée rencontres/dédicaces à la bibliothèque municipale de Saint-Marcel

Ce vendredi 2 décembre, à partir de 19h45, la Bibliothèque municipale de Saint-Marcel propose pour la première fois une soirée “3 auteurs, 3 styles, des dédicaces”. Vous pourrez rencontrer trois romancières locales et échanger avec elles pour connaître leurs sources d'inspiration et leur technique d'écriture. Une séance de dédicaces clôturera les débats avec les auteures : Nataly Frachet (polars), Annick Bourbon Rochette (romans d’anticipation/science-fiction) et Claudine Faivre (romans). Venez nombreux !