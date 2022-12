4ème édition de «À Vous d'Inventer la Ville» : Liste des 35 projets soumis au vote

▶ Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri

→ Réaménagement de l'aire de jeux (Rue de l'Industrie)

→ Création d'un terrain multi-activités : mölkky, pétanque, etc (Rue de l'Industrie)

→ Aménagement d'un parc de jeux canins (Angle Rue M aréchal de Lattre de Tassigny et Rocade)

▶ Citadelle/Garibaldi/Laënnec

▶ Saint-Laurent

▶ Clair Logis/Coubertin/Saint-Gobain

▶ Plateau Saint-Jean

▶ Charreaux

▶ Centre-ville

▶ Bellevue

▶ Saint-Jean-des-Vignes

→ Installation d'une boïte à livres et d'un banc abrité (Rue George Lapierre)

→ Végétalisation de la Rue Morinet (Côté Rocade)

▶ Saint-Cosme

→ Création d'un arboretum au Parc du Conservatoire

→ Réaménagement de l'îlot au niveau du pont Jean Richard sur le thème de la photographie

→ Ajout de tables de pique-nique dans le Parc du Conservatoire

→ Plantation d'arbustes fruitiers dans le Parc du Conservatoire

→ Installation de table de ping-ponh dans le Parc du Conservatoire

▶ Aubépins

→ Création d'un terrain de pétanque (Rue André Gide)

→ Ajout de jeux et d'une table avec bancs (Cité Louis Bréguet)

▶ Près Saint-Jean

→ Remplacement des 2 frontons du terrain de sport (école Anne Franck)

→ Ajout d'une table de pique-nique et d'une balançoire vers les jeux de couleurs (Rue Saint-Helens)

▶ Stade/Fontaine aux Loups

→ Végétalisation de l'entrée du quartier (devant le centre commercial)

→ Ajout d'un panneau de basket vers la Maison de quartier