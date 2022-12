L’amicale intervillages pour le don de sang de Crissey, Lessard, Sassenay et Virey le Grand s’est mobilisée pour le téléthon et prépare sa collecte du 9 décembre de 15h30 à 19h30 à Lessard le National.

Comme chaque année, à cette époque du téléthon, l’amicale intervillages pour le don de sang avait installé son stand devant le cabinet d’ostéopathie de la zone des commerces de Crissey avec les banderoles du téléthon et d’annonce de la collecte de sang.

Nicole, Alain, Jean-Maurice, Gisèle, Roger et Martine avaient apporté 10 kg de pâte et 2 gaufriers pour faire les gaufres et les vendre au profit du téléthon.

Pascal Bouling, maire fraichement élu, est venu leur apporter son soutien et faire sa bonne action en achetant ses gaufres.

Il pose pour Info Chalon avec l’équipe de bénévoles.

Le téléthon passé, l’amicale se prépare pour la collecte de sang du 9 décembre 2022 de 15h30 à 19h30 à Lessard le National. Comme d’habitude les bénévoles seront présents pour vous accueillir.

Pièce d’identité obligatoire.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous sur le site de l’EFS pour faciliter la gestion de la collecte et le travail des personnels de l’EFS.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux