Et si on faisait une bûche maison avec l'Atelier Pâtissier ?

Traiteur en gourmandises salées et sucrées, Laurence Couraudon, la gérante de l'Atelier Pâtissier propose également des cours de pâtisserie. Ce samedi, pour quatre veinards ont appris à faire une bûcher maison. Plus de détails avec Info Chalon.

Sophie, Nicole, Nadège* et Yoann sont quatre Chalonnais qui ont décidé de prendre un cours de pâtissier auprès de Laurence Couraudon, un traiteur en pâtisseries et viennoiseries pour les particuliers, entreprises, associations et collectivités, installé au 32 Rue de Thiard.

Mais la peine de vous rendre directement sur place, elle ne reçoit que sur rendez-vous.

Ce samedi 3 décembre de 14 heures à 17 heures, période de Noël oblige, Laurence leur a proposé de faire une bûche pâtissière maison.

Durant la semaine, elle propose de faire des gâteaux de Noël et samedi, d'autres apprentis pâtissiers d'un jour feront eux aussi leur propre bûche tout aussi généreuses que leur prédécesseurs.

Nous tenons à préciser que les cours de Laurence sont pris d'assaut et qu'il reste tout au plus trois places pour apprendre vous aussi à faire des gâteaux et des pâtisseries à damner un saint. Et comble de malchance pour celles et ceux qui s'y seraient pris trop tard, elle prend congé pour passer les fêtes de fin d'année en famille mais vous donne bien volontiers rendez-vous d'ici fin janvier 2023.

Remarquez, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour les premières semaines de février.

* Prénom d'emprunt.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 07 68 21 02 00 / [email protected]

→ www.latelierpatissier.net