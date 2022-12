Dimanche 11 décembre : Concert de Noël de l’ECC en l'église Ste Thérèse

Le Groupe vocal de l’Ensemble choral chalonnais offre un concert de choix, dimanche 11 décembre à 16h30 dans l’église rénovée Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Avec un programme de Noël intitulé « Autour de l’Enfant » composé de pièces de la Renaissance et contemporaines dont « l’Hymne à la nuit » de Jean-Philippe Rameau; « Minuit chrétien » d’Adolphe Adam ou encore « The first Nowell », un chant traditionnel anglais du 18e siècle, pour citer des titres plus connus du grand public.

Mais il serait dommageable de ne pas venir entendre et sans doute découvrir « God so loved the world » (Dieu a tant aimé le monde) de Bob Chilcot qui ouvrira ce concert mais aussi la très jolie pièce « Lullay Lullay » de Karl Jenkins ou encore les « Lamentations de Jérémie » de Thomas Tallis pour clore ce concert, en ce 3e Dimanche de l’Avent.

Un concert A Capella dirigé par Thibaut Casters, chef de choeur de l’Ensemble Chorale Chalonnais, dont on connait la valeur en la matière.

Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir cette église paroissiale, croisée par des milliers de voitures chaque jour et totalement transformée après un chantier important de rénovation réalisé cette année .

Entrée est gratuite sachant que chacun est libre de participer dans la valeur de son don.

JC Reynaud