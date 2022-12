Théâtre à l'Espace des Arts : 'Le Voyage de Gulliver', Valérie Lesort / Christian Hecq

Fantastique et pour tout public !

Le Voyage de Gulliver de Jonathan Swift, adapté par Valérie Lesort et mis en scène avec Christian Hecq, raconte les aventures de Gulliver qui, après un naufrage, s’échoue sur l’île de Lilliput. Il est assailli par des êtres minuscules et l’Empereur veut exécuter cette effrayante créature alors que l’impératrice estime qu’un géant pourrait être très utile. En effet, les lilliputiens sont en guerre avec leurs voisins car ils ne sont pas d’accord sur la façon d’ouvrir un œuf à la coque : par le gros bout ou le petit bout ?

Cette histoire est magistralement incarnée par de petites marionnettes hybrides, intégrant les visages de comédiens en chair et en os. Manipulations d’objets, inventivité scénographique, illusions visuelles, musiques et chansons originales ponctuent ce spectacle jubilatoire qui évoque le refus de la différence, l’agitation des hommes et la versatilité des puissants.

VEN 9 DÉC 2022 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 10 DÉC 2022 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/le-voyage-de-gulliver

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Fabrice Robin.