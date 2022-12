L’Espace Brassens de Saint Rémy transformé en espace jeux pour le Téléthon.

Ce week-end était celui consacré à l’action menée par l’AFM Téléthon, aussi de nombreuses communes ont, chacune à leur manière, participé pour récolter des fonds qui seront reversés à la fondation.

Saint Rémy n’est pas resté sans répondre présent pour cette action et a investi l’espace Brassens pour une soirée défi.

Des fonds collectés grâce à la vente de cartes à défis par les agents bénévoles de la mairie, à la buvette tenue par le Conseil Municipal des Jeunes + des bénévoles, à la vente de galets par Pascale Barbier et des bénévoles…

Florence Plissonnier maire de St Rémy et Louis Margueritte député accompagnés des élus ont fait un petit discours de bienvenue aux participants et ils ont remercié tous les bénévoles qui animaient cette soirée et les donnateurs.

La quinzaine de défis à relever par les petits comme les grands, seul, en famille ou avec des amis, s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. Pour participer, il suffisait de s’acquitter des 2 € demandés à l’entrée de la salle et ensuite tous les défis étaient possibles : Parcours des cerceaux (CMJ), L’aquarium (CMJ), Morpion géant (Magali Lebeau), Combat de sumos (Florent Guillerminet), Jeu des pinces (Krav’Maga), Letter challenge (K Dance), Quizz sur l’Europe (Comité de jumelage), Réanimation (Protection civile), Epreuve de l’étoile noire (Escale), etc… Un ensemble de partenaires dans la même dynamique pour ce Téléthon.

Certains n’étaient pas aussi faciles que ça, à l’exemple du "Kim vue", jeu de mémorisation visuelle et trouver le ou les objets manquants. Florence Plissonnier maire de St Rémy et Louis Margueritte député ont fait l’expérience de la difficulté de ce jeu, un jeu tenu par Alice, Lila du CMJ et Appoline une copine bénévole.

Au" jeu des pinces", la petite Alice a gagné la première poupée offerte par le Krav’Maga.

Un stand qui avait aussi son importance était celui de la protection civile avec ses démonstrations de massage cardiaque et de mise en position PLS.

Il ne fallait pas avoir peur de rester collé pour enfiler la combinaison spéciale scratch et s’élancer contre la paroi du "jeu de l’attrape-mouche".

Crêpes, boissons, vin chaud, jus de pomme chaud, la buvette tenue par le CMJ ne désemplissait pas. Il fallait bien ça après avoir passé par la salle de "l’épreuve de l’étoile noire" avec ses guerriers équipés de sabres laser venant directement de l’Escale (station de l’espace "loisirs").

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser surtout si c’est pour la bonne cause. On laisse aisément ses "a priori" de côté, grand, gros, petit, maigre, etc… on y va sans vergogne, tous dans le même but : faire avancer la recherche.

C.Cléaux