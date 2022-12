Françoise Fautrelle, Eliane Lachaux, Adeline Caritey et Mathieu Grivel vont faire prochainement leur entrée dans le conseil municipal de Saint Rémy.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et quelques élus ont présenté, lors d’une conférence de presse, les quatre candidats qui vont remplacer les élus démissionnaires.

Ils étaient tous les quatre sur la liste menée par Florence Plissonnier aux dernières élections municipales. Suite à la démission des quatre conseillers de la majorité, les quatre restant sur la liste : Françoise Fautrelle, Eliane Lachaux, Adeline Caritey et Mathieu Grivel ont été sollicités pour les remplacer au sein du conseil.

- Françoise Fautrelle, en retraite depuis 2010, n’est pas une inconnue puisqu’elle a déjà siégé au conseil de 2014 à 2020.

- Eliane Lachaux, cette ex assistante maternelle à la retraite depuis 2007, n’est pas novice, elle a déjà été élue à Saint Rémy.

- Adeline Caritey, monitrice éducatrice n’a jamais fait de mandat, pour elle ce sera une première.

- Mathieu Grivel, le plus jeune des quatre, absent lors de cette présentation des futurs nouveaux élus, est artisan. Il connait bien la mairie puisqu’il a été le chef du service bâtiment à la commune. (photo archive)

Madame le maire a profité de cette conférence pour donner des précisions sur le fonctionnement du conseil. Elle a mis l’accent sur les pré-réunions avant les conseils où tous les conseillers sont conviés de manière à ne pas découvrir les délibérations le jour du conseil. Elle a insisté sur l’ouverture faite à tous les conseillers pour les commissions importantes. Elle a précisé qu’il était regrettable que l’opposition ait pris la décision de ne plus participer et ne plus faire partie des réunions pré-conseils.

Rendez-vous au conseil municipal mercredi 7 décembre pour la mise en place des nouveaux conseillers.

C.Cléaux