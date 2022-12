Lancement de la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) Saône-et-Loire Energies Renouvelables

Elle contribuera à la promotion et à l’investissement dans le développement des énergies renouvelables, principalement en Saône-et-Loire.

Des ambitions communes pour le développement durable du territoire

En créant cette structure, le SYDESL et ses partenaires créent un outil dédié aux attentes des populations et des collectivités locales désireuses d’accélérer la diversification du mix énergétique dans le département. La SEML Saône-et-Loire Energies Renouvelables étend son champ d’activités à l’ensemble des énergies renouvelables, suivant le potentiel disponible et la faisabilité tant technique qu’économique des projets. La première vague d’investissements sera constituée majoritairement deprojets photovoltaïques et de projets éoliens, avec une ouverture à l’ensemble des énergies renouvelables. L’expertise des partenaires et leur connaissance du territoire en font un outil pertinent pour estimer l’intérêt d’un projet de développement territorial et le mener à son terme.

A titre d’exemple, une mairie souhaitant valoriser un terrain communal dans le cadre d’un projet de production d’énergie d’origine renouvelable pourra s’adresser à la SEML Saône-et-Loire Énergies Renouvelables, y compris si elle a déjà été sollicitée par un développeur de projet. La SEML Saône-et- Loire Énergies Renouvelables peut en effet prendre des participations dans le capital de sociétés dédiées aux côtés d’autres porteurs de projets si ceux-ci en expriment le besoin ou si les communes en font la demande. Elle pourra également porter directement des projets, y compris lors des phases de développement (études, concertation...).

Bien qu’il s’agisse d’une personne morale de droit privé, une SEML est composée majoritairement de capitaux publics. La SEML Saône-et-Loire Énergies Renouvelables est détenue à 58% par le SYDESL, avec un capital social initial de 1,2 M€, et un projet de financement global de 34 M€ pour la première vague d’investissement. Le capital restant sera détenu par la Banque des Territoires (20,83 %), le Crédit Agricole (12,5 %) et la SAS GEG ENeR (8,67 %). Ces différents établissements ont été sollicités par le SYDESL en raison de leurs engagements et de leurs compétences reconnues dans le domaine de la transition énergétique.

Ce lundi 5 décembre 2022 a marqué la naissance de la nouvelle structure avec la signature du Pacte d’actionnaires et des Statuts de la Société d’Économie Mixte Locale SEML Saône-et-Loire Énergies Renouvelables.