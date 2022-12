Un Téléthon sous la pluie pour Chagny ce dimanche matin

Ce dimanche 4 décembre, la ville de Chagny en partenariat avec le SIRTOM (Syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers) et le Club du Sourire, organisaient des actions en faveur du Téléthon de 8h à 12h.

C’est donc sur le parvis du très bel Hôtel de Ville chagnotin, en ce jour de marché dominical, que Madame Cognard, adjointe au maire, Madame Baudrand, conseillère déléguée et Madame Perrodin, responsable du service animation famille et vie associative, ont bravé le froid, en vue de vendre des brioches et des petits objets à l’effigie de l’AFM Téléthon, au profit de cette belle cause.

Ce sont les boulangeries Heroz-Rochette et Martin qui avaient confectionné les brioches.

Aussi, quatre jeunes du conseil municipal, Jade, Zoé, Alexis et Hugo âgés entre 12 et 17 ans et chapeautés par Emma Gaulon, responsable du pôle jeunesse, tenaient un stand de maquillage, au profit du Téléthon.

« Malheureusement, le temps n’est pas du tout en notre faveur mais nous avons quand même souhaité maintenir, les jeunes étant motivés par le bénévolat » a confié Emma à Info Chalon.

Du côté du SIRTOM, c’était une vente de jouets d’occasion qui était organisée ce dimanche matin.

Des jouets qui avaient été collectés quelques semaines plus tôt par le biais de leur ressourcerie.

« Non seulement cela permet à tous de pouvoir acquérir des jouets à moindre prix et au profit d’une bonne cause mais en plus, ce sont des déchets qu’on ne jette pas, c’est bon pour l’environnement » a confié Estelle Rodier, responsable du SIRTOM, épaulée ce dimanche matin par Emilie et Pascal, bénévoles.

Quant aux membres du « Club du sourire », ils tenaient, eux, une buvette, dans leur local habituel avec entre autre, des gaufres et des boissons chaudes.

Cette association se réunit 3 fois par semaine dans leur local à la mairie où pas moins de 75 adhérents passent du bon temps à jouer aux cartes ou à des jeux de société et partagent un goûter. Des repas ou des sorties sont aussi organisés de manière récurrente.

Si vous souhaitez plus de renseignements ou si vous vous voulez adhérer au club, adressez vous directement au Club du Sourire les lundis mercredis et vendredis après midi.

À 10h, Monsieur le Maire, Sébastien Laurent, avait également fait le déplacement pour soutenir les équipes : « C’est certain que le beau temps n’est pas au beau fixe mais malheureusement, on ne choisit pas ! » a t-il ainsi relativisé.

Au total, c’est près de 700€ qui ont été collectés au profit de l’AFM Téléthon ce dimanche matin à Chagny, un résultat plus qu’honorable au vu de la météo très capricieuse en cette matinée dominicale.

Les organisateurs remercient vivement toutes les personnes qui sont venues, malgré le froid et la pluie, leur rendre visite ce dimanche matin.



Amandine Cerrone.