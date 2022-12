Une piste de ‘Roller Dance’, Place de Beaune portée par le Grand Chalon

Le photoreportage info-chalon.com

En attendant l’inauguration officielle de la piste de ‘Roller Dance’ qui aura lieu samedi 10 décembre à 14 h 30, avait lieu mardi 6 décembre à 15 h le point presse la concernant, Place de Beaune à Chalon-sur-Saône.

Un point presse en présence de Sébastien Martin qui expliquait : « Je voulais vous présenter l’innovation de cette année ! C’est donc la mise en place du ‘Rollers Danse’ du Grand Chalon en lieu et place de la patinoire. Même si on va toujours patiner, on ne va pas patiner sur la glace mais sur un revêtement spécial en matière plastique appelé Astillmat qui est posé sur un parquet. Nous avons pris cette option car il est bien évident qu’aux enjeux de la crise énergétique, il fallait que l’on s’interroge au niveau de la patinoire et de ce qu’on allait faire pour la remplacer cette année. Donc, on a pris la décision d’aller sur ce concept de la piste de roller qui est un petit peu différent qui en terme d’électricité n’est pas comme auparavant puisque la patinoire sur 390 m2, c’était 20 280 KWh, c'est-à-dire l’équivalent de 2 ans de chauffage pour une maison de 100 M2 consommés sur la période. Là comme il n’y a pas de glace, il n’y a pas de consommation d’eau et on est sur un éclairage ‘Led’ comme auparavant. Concernant cette piste de roller elle sera ouverte du 8 décembre au 2 janvier inclus, tous les jours de 10 heures à 20 heures sauf le vendredi et samedi où les soirées sont autorisée jusqu’à 22 heures. Pour les riverains, il y aura toujours de la musique comme précédemment par contre il n’y aura pas le groupe froid qui produisait de la glace et qui était très bruyant donc plus cette contrainte sonore. Cela va être une belle fête ! Alors certes, on change un peu mais à une époque où l’on nous explique que l’on risque de nous couper la lumière car on n’aura pas assez d’électricité, je pense que c’était pas mal de passer sur un autre mode d’animation et on tenait vraiment à maintenir sur cette place une activité ludique et sportive. Cela aurait été un crève cœur pour nous qu’il n’y ait rien et en plus je trouve ce concept très joli ! ».

Pour information : La piste de 'Rollers Danse' sera encadrée par l’association sportive ‘En roue Libre’ gérée par son président Grégory Genelot et l’initiation (le 22, 23, 27, 28 décembre de 10 heures à 12 heures) sera dispensée par Corentin Bonnet éducateur sportif pour les rollers quads et les rollers roues alignées. La structure mise en place est de 15 mètres x 35 mètres pour une piste de 22 mètres x 12 mètres. Il y aura 7 événements prévus en soirée : La soirée illumination du 8 décembre, une soirée étudiante du 15 décembre, une soirée Freestyle le 20 décembre, une soirée Noël le 23 décembre, le Noël des enfants de 14 heures à 16 heures le 24 décembre, une soirée disco le 30 décembre avec D.J, la boom des enfants le 31 décembre de 14 heures à 16 heures. La piste sera également dédiée pendant 6 journées aux scolaires (6 classes par jour)

Le photoreportage info-chalon.com.

J.P.B