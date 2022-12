Avec « Les Téméraires », le choix de t-shirts Bio de qualité !

Créés à l’origine par 4 amis bourguignons, Les Téméraires sont partis d’un idée simple : Proposer des t-shirts originaux tout en mettant en avant notre belle région bourguignonne.



Aujourd’hui, la marque a bien évolué puisqu’elle propose des t-shirts 100% Bio.



En coton bio, les t-shirts ou les bodys pour bébé garantissent une tenue et un confort encore meilleur, et donc une plus grande longévité.



Et pour les plus chauvins d’entre vous, Les Téméraires proposent aussi des t-shirts fabriqués ici en France !



D’une très grande qualité, les t-shirts brodés arborent le petit macaron tricolore, signe de fabrication 100% française.



Tout cela sans pour autant renier le côté humoristique des messages sur les modèles bourguignons.

Personnalisés ici, en Bourgogne, tous les vêtements sont prêts à être déposés très rapidement sous votre sapin pour les fêtes de Noël, alors dépêchez-vous !

Le cadeau idéal pour cette fin d’année.



Rendez-vous vite sur www.lestemeraires.fr

*** CODE PROMO -10% : IC10 ***