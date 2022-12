Retour sur la 3ème édition du marché de Noël des Girandières Chalon-sur-Saône

Parmi les commerçants et artisans présents, se trouvaient entre autres Charlotte Pommier du Jardinn de la Vouivre, Sandrine Cassaral de L'Atelier de Thérèse, Aurélien Laurent de la brasserie franco-chilienne Mala Mala, Maryam Kah de Captain Tortue, Le Secret des Françaises et Mazélie & Co, Brigitte Godin de Terre des Dieux, Vetsyl Créations, CréaAvenir, Caroline Curt de Caro d'Choc et Stéphane Dufief de La Folie des Papilles.

En outre, une vente de gaufres et de cookies maison était organisée par l'établissement au profit de l'association Toujours Femmes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati