Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Le magasin de fleurs ‘Pivoine Sauvage’

Il vous est proposé de l’art floral, de la décoration florale et de la décoration d’intérieur!

Ouvert depuis le 7 décembre 2022 au 19 rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le tout nouveau magasin de fleurs ‘Pivoine Sauvage’ tenu par Marjorie Bouteraa, gérante, vous propose une grande collection de fleurs séchées, fleurs fraiches, de plantes et toute une gamme de décoration d’intérieur.

Dans ce magasin très bien agencé, Marjorie, fleuriste professionnelle répondra à vos envies de compositions florales…

Ce magasin est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures 30 et 14 heures à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures non stop et le dimanche matin de 9 heures 30 à 12 heures 30.

Renseignements ou commande au 06 09 75 68 42.

J.P.B