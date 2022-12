Un peu de bon sens s’il vous plait !

« Je n’ignore pas que ces quelques mots de ma propre réflexion vont sans aucun doute choquer, une nouvelle fois !

Mais chaque année, à pareille époque, je suis de ceux qui sont bouleversés de voir autant de fastes déployés dans cette période religieuse de l’Avent et dont la finalité est une Nativité emprunte de simplicité.

Ce jeudi 8 Décembre, la Paroisse Centre de Chalon sur Saône, St Just de Bretenières, a voulu rappeler le sens de cette fête, avant tout religieuse, en effectuant une Procession afin d’honorer l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. C’est une fête Solennelle de l’Eglise Catholique universelle qui a son sens liturgique et physique.

A Lyon, pour ne citer que cette grande ville, la Fête des Lumières est à l’origine une vénération de la Vierge Marie et ce depuis le Moyen âge, afin de remercier Marie d’avoir protégé la ville de la peste et chaque année les Lyonnais, le 8 décembre, mettent des lumignons sur leurs fenêtres en hommage à l’Immaculée Conception. On voit le « business » que c’est devenu aujourd’hui !

Cette fête religieuse a du sens car elle laisse place à la simplicité et au recueillement en ce Temps de l’Avent.

Quand on se rend compte de l’interprétation de nos jours, même s’il faut vivre avec son temps, on est loin, très loin, du bon sens moral tant on offre une fois de plus de la surconsommation à la face du public.

Et comme par hasard, une nouvelle fois on s’appuie sur une fête religieuse, dans un pays qui prône sa laïcité nécessaire pour la liberté, l’égalité et la fraternité. On transforme cette fête chrétienne en une fête païenne, loin de la simplicité nous amenant à la Nativité d’un « petit enfant », né dans une simple étable de bergers qui osera dire de s’aimer les uns, les autres.

Essayons de conserver le fond qui a un sens chaleureux, si ce n’est la forme qui n’a d’éclat que de façon passagère. »

JC Reynaud