La Chapelle de Cruzille de Châtenoy le Royal a dévoilé son écrin architectural à la lueur des bougies le soir du 8 décembre.

Ce 8 décembre, les visiteurs étaient nombreux à s’être déplacés pour rendre visite à la vieille dame du patrimoine châtenoyen perchée en haut de la commune dans le quartier de Cruzille lors des illuminations du 8 décembre.

En effet, Marie-Jo Bertin et l'Association des Amis de la Chapelle de Cruzille avaient décidé d’ouvrir les portes de la Chapelle le soir des illuminations.

Cet écrin architectural, abritant un décor baroque intérieur en stuc, est la fierté de la commune, son patrimoine n'étant pas très riche en monuments historiques. Il a été, le temps d’une soirée, rendu à son époque (XVIIème) avec toutes ces bougies installées par l’association et éclairant les ornements particulièrement travaillés de sa voute. Oui d’accord, il y avait un peu d’éclairage moderne, mais les bougies, flammes de la vie et de la paix, ont une véritable signification…. Un bal incessant d’entrées et de sorties de visiteurs venus de la commune et des communes environnantes a ravi les membres organisateurs. Les organisateurs avaient pensé à tout ce qu’il fallait pour réchauffer le cœur et l’esprit en offrant un verre de vin chaud dans ce lieu non chauffé.

Une soirée conviviale et culturelle à la fois qui peut laisser libre cours à plein d’idées pour l’avenir !

C.Cléaux