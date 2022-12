CoVID-19 - L'Agence Régionale de Santé appelle à la vigilance et la vaccination avant les fêtes de fin d'année

En Saône et Loire, le taux d'incidence est dans les plus élevés de Bourgogne-Franche Comté.

Dans un contexte de forte circulation virale, l’ARS encourage la population de Bourgogne-Franche- Comté à faire son rappel vaccinal contre le COVID-19 et à se faire vacciner contre la grippe sans attendre. Redoublons aussi de vigueur dans l’application des gestes barrières...

Le COVID-19 a continué sa progression cette dernière période dans la région, où le taux de positivité des tests de dépistage atteint près de 32%, supérieur de plus de 3 points au taux national.

Les indicateurs de surveillance de Santé publique France montrent par ailleurs une entrée de la Bourgogne-Franche-Comté en phase épidémique concernant la grippe.

Les bronchiolites qui continuent de sévir chez les jeunes enfants, contribuent à une pression élevée et continue sur le système de soins.

Une campagne à amplifier

Dans ce contexte de triple épidémie, le ministère de la Santé et de la Prévention en appelle en particulier à un sursaut de vaccination contre la grippe et contre le COVID-19.

Toute personne qui le souhaite peut se faire vacciner.

Le bénéfice de cette vaccination est individuel d’abord, pour réactiver ses propres défenses immunitaires et se protéger des formes graves de la maladie ; pour son cercle proche évidemment, puisque se vacciner contribue à protéger les plus fragiles qui nous entourent, notamment dans la perspective des retrouvailles familiales de fin d’année ; pour le collectif tout entier enfin, la vaccination du plus grand nombre permettant de limiter la vague épidémique.

L’ARS insiste auprès des habitants de Bourgogne-Franche-Comté pour redonner une vraie dynamique aux campagnes de vaccination.

Les doses sont disponibles, les professionnels de santé mobilisés : médecins, infirmiers, pharmaciens...

Porter le masque quand il y a du monde !

C’est le moment de faire ce geste simple, responsable et solidaire, qui s’ajoute aux mesures barrières accessibles à tous : porter le masque lorsqu’il y a du monde, et en particulier dans les transports, en présence de personnes fragiles, se laver les mains le plus souvent possible, aérer les locaux régulièrement...

Chacun peut se motiver en gardant en tête le potentiel de dangerosité des virus.

Depuis mars 2020, le COVID a entraîné 7 069 décès dans les établissements de santé de la région ; 2 537 dans les établissements médico-sociaux.