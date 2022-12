La Saône et Loire en vigilance orange à la neige et verglas

mise en vigilance orange neige-verglas sur la Saône-et-Loire



Situation générale : à la suite d'un épisode de froid sensible, une perturbation gagne la région par le sud et engendre un épisode de neige suivi de pluies surfondues.



Observations notables : les températures relevées en début d'après-midi de lundi sont partout négatives comprises entre -5 et -2°C.