Traditionnelle dégustation d’huîtres, escargots, saumon et fromage fort au Châtenoy Rugby Club (CRC).

Il est maintenant de tradition pour le CRC d’organiser la dégustation d’huîtres, d’escargots, de saumon et de tartines de fromage fort juste avant Noël, histoire de mettre les visiteurs dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Une action dont le but est de récolter des fonds pour faire tourner l’école de rugby et de pouvoir acheter du matériel, des équipements nécessaires au bon fonctionnement du club.

Vincent Bergeret maire de la ville et Henri Lombard adjoint au sport sont venus faire une petite visite et apporter leur soutien aux membres du CRC. Ils ont fait honneur aux assiettes en dégustant quelques huîtres, escargots, saumon, pour terminer par une tartine grillée au fromage fort. Ils étaient en bonne compagnie avec Jean-Claude Reynaud et Jean-Claude Derain.

C’était aussi un pur moment de convivialité comme savent l’avoir les sportifs du club et les dirigeants, preuve en est avec, encore pour cette journée, une forte mobilisation des joueurs pour accueillir les visiteurs, préparer les assiettes de saumon, d’huîtres ou d’escargots, faire griller les tartines de fromage fort et faire le service au bar avec les présidents du club Tony Pandrot et Thomas Bouillot.

Ce n’est pas moins de 100 douzaines d’huîtres, autant d’escargots, 3 saumons et 3 kg de fromage fort qui auront été mangés, dans une ambiance festive et chaleureuse, sans oublier quelques très bons breuvages pour accompagner ces mets de fêtes mais vu l’affluence il fallait bien ces quantités.

Il était possible d’acheter et d’emporter pour consommer chez soi seul ou entre amis, le plus important était d’apporter sa contribution financière au développement du club et de son école de rugby.

Les joueurs se sont déplacés dimanche 11 décembre à Migennes pour la dernière journée des matchs aller. Ils préparent la 2ème partie de saison en espérant qu’elle sera meilleure.

Le club est bien reparti, il a un bon effectif, une formation est prévue pour les éducateurs (diplôme fédéral) et pour les arbitres dans le but de devenir arbitres régionaux.

C.Cléaux