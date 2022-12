Julien Odoul : « Si la Région Bourgogne Franche-Comté ne veut pas s’occuper du nord de l’Yonne, demandons le rattachement à l’Île-de-France ! »

Communiqué de presse

À la suite de la conférence de presse tenue par le groupe Rassemblement National au Conseil régional, à Sens vendredi dernier, Julien Odoul, député de la 3èmecirconscription de l’Yonne et Président du groupe RN à la Région, a pris connaissance de la réponse apportée par Michel Neugnot, Vice-Président de la région aux transports, lors de l’émission Dimanche en Politique sur France 3 Bourgogne. Michel Neugnot a notamment fait passer le message que tout allait pour le mieux sur la ligne Paris-Laroche Migennes.

Pour Julien Odoul, cette réponse est une insulte aux nombreuses plaintes des Icaunais qui subissent une offre de transport dégradée depuis plusieurs années pour un prix très élevé. Alors que la Normandie et la Région Centre-Val de Loire disposent de tarifs adaptés aux personnes travaillant en région parisienne (les abonnements Tempo Paris et Optiforfait), la Bourgogne Franche-Comté n’en dispose pas et n’a jamais fait l’effort d’en négocier un avec la Région Île-de-France. Cette situation provoque une colossale distorsion des prix : entre l’abonnement SNCF et Navigo, un Sénonais débourse 347€ par mois quand un habitant de Montereau, à la frontière de l’Yonne, ne paye que 75€ ou 213€ pour un habitant de Montargis, en Région Centre-Val de Loire qui a signé une tarification spéciale.

Dans le même temps, l’exécutif socialiste de la Bourgogne Franche-Comté refuse de prendre en compte les problèmes concernant les nouveaux trains Regiolis dont la capacité est fortement limitée face à un nombre important de voyageurs. De plus, alors qu’ils devaient être réservés aux trajets Paris-Laroche-Dijon et Dijon-Besançon, ceux-ci se retrouvent sur des trajets Paris-Lyon pour lesquels ils ne sont pas adaptés engendrant un lot important de désagréments intolérables. La Région refuse aussi d’installer à Laroche-Migennes des ateliers de maintenance pour cette ligne Paris-Laroche-Dijon au prétexte que ce sont des Paris-Lyon.

Enfin, la gauche régionale se refuse à étudier une véritable garantie voyageurs pour les retards et annulations ni à engager un véritable bras de fer avec la SNCF pour le respect de son contrat quitte à suspendre la contribution financière comme ont pu le faire la Normandie, l’Île-de-France ou les Hauts-de-France.

« La situation du nord de l’Yonne est connue. Depuis 2014, la situation se dégrade et cela fait trois mandats que Michel Neugnot nous explique qu’il ne peut strictement rien faire. Pourtant, la Normandie et le Centre-Val de Loire arrivent à négocier avec Valérie Pécresse ! En réalité, c’est que le nord de l’Yonne, comme le Mâconnais, comme le Nivernais, comme le Territoire de Belfort, qui rencontrent des problèmes comparables, n’intéressent pas Marie-Guite Dufay et Michel Neugnot. Ce sont des politiciens de cérémonies, pas des élus du quotidien ! Il faudra pourtant bien trouver une solution à la situation désastreuse du train et si la Région ne veut pas s’occuper de créer des conditions de transport et donc de développement dignes dans le nord de l’Yonne, si la Région Bourgogne Franche-Comté continue de traiter les habitants par le mépris et l’indifférence, il faudra peut-être finir par demander le rattachement à la Région Île-de-France ! » - Julien Odoul