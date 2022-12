Nouveau à Chalon-sur-Saône : Mandy Ravet, prothésiste ongulaire, s’ installe rue de Thiard

Prothésiste ongulaire depuis 2014, tout d’abord à domicile puis en spa à Mâcon, Mandy Ravet, qui a enrichi son parcours professionnel d’un CAP esthétique validé en 2017, a décidé de reprendre le statut d’auto-entrepreneur en 2019. Elle a choisi aujourd’hui de s’installer en plein coeur de Chalon-sur-Saône, au 12 rue de Thiard (proche Sous-Préfecture) et a ouvert le 28 novembre dernier, afin de proposer à sa clientèle son savoir-faire et toute une gamme de service dédiée à la beauté des ongles. Mandy, qui aime beaucoup dessiner et qui participe à des concours dans son domaine de compétences, privilégie le travail à partir de résine. À découvrir.

Tél. : 07 68 00 43 57

SBR - Crédits photos : portrait Info-Chalon, 2e photo transmise par Mandy Ravet pour publication.