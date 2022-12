Chalon sur Saône, centre de gravité de la Bourgogne-Franche Comté ce jeudi

Première assemblée plénière délocalisée ce jeudi... et c'est à Chalon sur Saône que ça se passe. Une séance particulière avec les orientations budgétaires 2023.

Les honneurs de l'accueil sont revenus naturellement à Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône et conseiller régional. L'élu local a tenu à saluer la présence régionale en cette journée particulière tournée sur les questions des orientations budgétaires 2023. "Vous démontrez votre attachement à la ville de Chalon" a lancé Gilles Platret, affichant sa fierté de voir la région Bourgogne-Franche Comté comme le fief régional des débats du jour. "La région n'a jamais fait défaut et d'autres demandes de subventions arrivent" a rajouté l'élu chalonnais avant de conclure "ne m'en voulez pas, je rejoins les rangs de l'opposition" et de céder la parole à Marie-Guite Dufay.

L.G