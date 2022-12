FETES DE FIN D'ANNEE - Pour les lecteurs d'info-chalon.com, le chef Didier Denis propose une recette pour 4 personnes...

Pour 4 personnes - Un plat qui sera servi en guise d'entrée pour vos menus de fête. Et ce n'est pas tous les jours qu'un chef chalonnais nous propose en toute simplicité l'un de ses plats à exécuter.

Foie gras de canard sauté au Sésame, homard rôti, Brunoise de légumes racine dans un bouillon parfumé à la fève de Tonka



Ingrédients

4 belles escalopes de foie gras de canard (80 grammes ,2 cm d’épaisseur)

2 Homards de 500 grammes

500 grammes de légumes racines de votre choix pour une belle myriade de couleur

Carottes (jaunes ou oranges)

Betteraves (Blanches, rouges, chioggia, jaunes)

Topinambour, Persil racine etc….

1 l de bouillon de volaille

1 dl d’huile de cacahuète grillée

Mélange de pousses végétales et fleurs comestibles

1 fève de tonka

50 grammes de beurre

Sel, poivre QS



Dans une poêle anti-adhésive chaude et sans matière grasse, déposer vos escalopes de foie gras préalablement assaisonnées de sel et de poivre, farinée et congelée 1 minute sur chaque face. Envelopper vos escalopes de sésame grillé et réserver.

Cuire à l’eau bouillante salée vos homards et débarrasser les, deux minutes après reprise d’ébullition.

Laisser refroidir, ôter les chairs des carapaces et disposer un demi- homard sur chaque escalope de foie gras.

Eplucher vos légumes racine, puis les couper en fine brunoise. Les faire sauter individuellement dans une poêle légèrement beurrée avant de les débarrasser ensemble dans le même récipient.

Faire réduire de 20 % le litre de fond de volaille avec la fève de tonka râpée et l’huile de cacahuète grillée.

Juste avant de passer à table, enfourner le foie gras et le homard 3 minutes dans un four à 220 °

Dans une assiette creuse ou dans un bol, déposer les légumes poêlés chauds, poser par-dessus les légumes poêlés chauds, poser par-dessus le foie gras et le homard, napper à mi-hauteur de bouillon de volaille et disposer sur le dessus le mélange de pousse et de fleur.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !

Et tenez nous informé si vous adoptez cette recette.. adressez nous vos photos ... on se fera un plaisir de partager !