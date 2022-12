CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE - Un budget 2023 voté avec 180,5 millions d’euros d’investissements

571 millions en fonctionnement et 180,5 millions en investissements…. Le budget du département de Saône-et-Loire a été voté, jeudi après-midi. La majorité a voté pour et l’opposition du groupe Gauche 71 a voté contre. Chacun avec ses arguments. «On investit 49% de plus que la Région par habitant», a mis en relief le Président André Accary.