AVIS DE DECES - Madame Valérie GENELOT

SASSENAY - CHALON-SUR-SAÔNE



Didier,

son mari ;

Marie et Anthony, Alexis, ses enfants ;

Mélyna, Thaïs, Enzo,

ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

sa maman et son beau-père ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Valérie GENELOT

à l'âge de 54 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 23 décembre 2022 à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey, suivi de la crémation. L'urne de Valérie reposera auprès de ses parents au cimetière de Sassenay.

Pas de plaques, fleurs

uniquement.