Tournoi de basket Fluo de l’ ALCB : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.



Cette superbe idée, l’ALCB la doit à Célia Carré, joueuse dans le groupe senior filles, initiatrice et organisatrice de cet événement, fun et décalé !

Au total, c’est 8 équipes femmes et 8 équipes hommes qui s’étaient inscrites pour participer à ce tournoi fluo !

Les bénévoles avaient préparé les lieux en amont, même les plus jeunes avaient mis la main à la pâte et on peut dire que le rendu était plus que réussi !

Tout a été pensé pour que les participants et le public passent un bon moment : les bénévoles avaient prévu une buvette et un coin jeux de logique et d’adresse pour animer la soirée !

Au final, les grands gagnants des tournois sont les « Green Girls » de Saint Appolinaire pour les filles et l’équipe des « Pas d’inspi » de Chagny chez les hommes !

Chaque équipe gagnante a remporté une coupe ainsi que 4 bouteilles.

Le club et les organisateurs remercient vivement les bénévoles sans qui rien n’aurait pu être possible ainsi que tous les sponsors et partenaires du tournoi *.

C’est un pari plus que réussi pour l’ALCB avec ce tout premier tournoi fluo ! (Qui ne sera certainement pas le dernier ! )

Prochain grand rendez-vous pour le club : les 80 ans de l’ALCB en 2023 !



Amandine Cerrone.

*Liste des sponsors : Déborah Juillet, Citroën Automobiles, Clément Obriot, Le Classico Chagny

Donateurs des récompenses : Jean-François Râteau, Christophe Diconne, Antoine Clerc-Bouthenet, Nathalie Richez