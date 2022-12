La France battue en finale : la déception des supporters des Bleus au Paddy Brophy's Irish Pub

Au Paddy Brophy's Irish Pub, l'espoir devant les écrans est revenu à la 80ème minute après que les Bleus nous ont offert le triste spectacle le visage méconnaissable d'une équipe atone. Dans la salle bondée de ce pub du Boulevard de la République, à Chalon-sur-Saône, le premier but de Kylian Mbappé a été salué par des cris salvateurs. Répétant à tue-tête «Allez les Bleus !», les jeunes spectateurs, garçons et filles, ont sauté de joie, bras en l'air.

À peine deux minutes plus tard, au deuxième but de Mbappé, les murs tremblent.

«Qui ne saute pas n’est pas Français !», s’époumonent les supporters, célébrant à leur manière cette égalisation inespérée (2-2).

Pendant les prolongations, le troisième but de l'Argentine a été accueilli par un silence de plomb. Brisé quelques instants plus tard par la troisième réalisation de Mbappé qui a déclenché des hurlements de joie et de chaleureux encouragements sur l’air de «Allez les Bleus !».

C'est vraiment ce qui s'appelle l'ascenceur émotionnel.

Impitoyable, la séance de tirs au but a douché définitivement les espoirs des Français, emportant du même coup l'enthousiasme général.

La mine défaite, les spectateurs ont quitté peu à peu l'établissement, retrouvant dans le calme d'autres supporters qui ne cachaient pas leur déception malgré une finale épique qui restera dans les annales ne serait-ce que pour le triplé de Mbappé, certains ont même pleuré.

Et voilà l'espoir d'une troisième étoile sur le maillot des Bleus qui s'envole... jusqu'à la prochaine Coupe du monde 2026 qui se déroulera en juillet (ouf!) aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Mais l'Albiceleste qui n'a pas le triomphe modeste, et pour cause, ça faisait 36 ans que les Argentins attendaient tapis dans l'ombre cette coupe de presque 5 kilos, est prévenue, ce n'est que partie remise !

(Photos gracieusement fournies par Laurent Bon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati