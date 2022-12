Un nouveau tronçon de voie cyclable à Châtenoy entre la rue François Couperin et la rue des Marguerites.

Pour poursuivre la réalisation des voies cyclables jusqu’à la rue du bourg, de nouveaux tronçons sont prévus dont le haut de la rue des Marguerites pour rejoindre la rue Lacaille d’Esse par la rue des Jonquilles. Il sera possible avec ce plan cyclable de circuler à vélo depuis la RD978 jusqu’à la voie verte via la rue du bourg et les nouveaux tronçons envisagés pour 2023.

La piste actuellement réalisée représente 330 m d’enrobé pour un montant de 50 000 € TTC et faisait partie du projet cyclable. La majeure partie des arbres est restée le long de cette voie, ils ont simplement été nettoyés et taillés.

Deux autres parties sont dans le projet, la zone à la sortie ouest de la commune et la partie du rond-point ouest sur la RD978 en direction de la chapelle de Cruzille.

Un maillage cyclable nécessaire pour circuler en toute sécurité.

C.Cléaux