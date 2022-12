Aquilus Piscines & Spa Chalon/Saône recrute : 2 postes sont à pourvoir

Notre métier : concevoir des espaces bien-être, construction et rénovation de piscines, abris et équipements. Installation de spas, spas de nage, saunas…



Nous recrutons pour 2 postes



Poste TECHNICIEN PISCINE H/F



Description du poste :

Poser des liners, PVC armé et équipements

Entretenir les bassins

Diagnostiquer les éventuelles pannes

Réaliser des raccordements hydrauliques

Entretien et SAV des filtrations, accessoires, et équipements piscines



Type d’emploi : CDI, 37h/semaine

Salaire : Selon profil et compétences



Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous adresser votre CV et lettre de motivation par mail à :

e.santioni@aquiluschalon.fr



Poste AIDE TECHNICIEN PISCINE H/F



Description du poste :

Poser des liners, PVC armé et équipements

Entretenir les bassins

Diagnostiquer les éventuelles pannes

Réaliser des raccordements hydrauliques

Entretien et SAV des filtrations, accessoires, et équipements piscines



Type d’emploi : CDI, 37h/semaine

Salaire : Selon profil et compétences



Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous adresser votre CV et lettre de motivation par mail à :

e.santioni@aquiluschalon.fr