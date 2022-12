Rêves de Noël  à Chalon - Programme des mardi 20, mercredi 21,  jeudi 22 et vendredi 23 décembre

Village de Noël place de l’Hôtel-de-Ville

Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 11 h à 20 h et mercredi de 14 h à 20 h.

Manèges : A bord du petit train, de la mini roue ou du carrousel, les enfants s’en donneront à cœur-joie !

Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël. Tarif : 2,50 €.

Petite restauration : gourmandises salées et sucrées à retrouver tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël.

Projection du conte animé « L’ours et le renne » Comme les saisons sont nées ? C’est une sacrée question que ce conte inspiré des contes du Grand Nord tentera de résoudre. La réponse impliquera quelques animaux téméraires ou moins.

Tout public, durée 10 min. Tous les jours à 17 h 30 et 18 h 30.

Lutins en pays blanc - scène d’automates filaires. Des lutins s’animent dans cette scène enneigée de Noël. Saurez-vous en découvrir toutes les surprises ? Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël.

Souriez, c’est dans la boîte ! Immortalisez votre passage au Village de Noël en prenant la pose devant notre borne à selfie. Complétez votre tenue avec nos accessoires Noël blanc pour parfaire votre cliché.

Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël.

Rencontres avec le Père Noël : Le père Noël reçoit les enfants sages pour bavarder sur cette année écoulée.

Mercredi 21 décembre de 15 h à 18 h.

Sans réservation. En partenariat avec l’association des Rondes de nuit.

Père Noël en balade dans Chalon : Le Père Noël déambulera dans les rues de Chalon pour s’assurer que les enfants ne l’ont pas oublié !

Mercredi 21 et vendredi 23 décembre de 14 h à 18 h.

Orgue de barbarie par Rami et Nelly de l’association Croqu’notes

Jeudi 22 décembre à 15 h 30 et 17 h

Théâtre Grain de Sel

Assistez à de nombreux spectacles pour les enfants au théâtre Grain de Sel. Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes une demi-heure avant le début du spectacle.

Théâtre Grain de Sel – Grande Rue

« Histoires d’un oreiller qui avait des oreilles »

L’oreiller, cet objet du quotidien, qui assiste à ce moment si particulier du coucher, à ces rituels, auquel on confie notre tête, avec ses tracas, ses désirs et ses rêves... Si cet oreiller avait des oreilles, qu’est-ce qu’il entendrait ? Et s’il avait la parole que nous raconterait- il ? Et à qui ? La fameuse marchande de sable, en grande experte de la nuit, sera là pour nous guider dans ce dialogue complice et poétique. Interrompue par cet oreiller surprenant, impatient de partager ces histoires glanées sous la couette. Complices de rêveries, ces deux personnages nous font voyager sur le fil entre songe et réalité, entre le jour et la nuit, les mots et les mélodies.

Vendredi 23 décembre à 15 h et 17 h 30

Spectacle de contes et chansons par Jessica Nourisson et Ello Papillon

Durée 40 min – Enfants à partir de 3 ans

Place de Beaune

Roller Dance du Grand Chalon : Le Grand Chalon installe une piste de roller quad place de Beaune. À l'aise sur les roulettes ou novice en patin, venez vous amuser entre amis ou en famille et profiter des temps forts proposés par l'association chalonnaise En roue libre (patins fournis). En partenariat avec Chérie FM, le réseau Zoom, le 360°, l’agenda des sorties du Grand Chalon et l’association En roue libre.

Horaires : Du mardi au jeudi de 10 h à 20 h, vendredi de 10 h à 22 h.

Animations : Soirée freestyle le mardi 20 décembre à 17 h et soirée de Noël le vendredi 23 décembre à 19 h.

Tarifs : Adulte : 5 € ; enfant de moins de 12 ans accompagné d'un adulte : 4 € ; groupe (10 personnes min.) : 4 € par personne.

Inscription au 09 70 53 00 53

Carnet de 10 entrées par un organisme (commerces, comités d'entreprise, associations) : 30 €

En cas de fortes intempéries, la piste de roller pourrait être amenée à fermer.

La mini fête foraine : Pour le plaisir de tous, les manèges s'installent à côté du kiosque. Il y en aura pour tous les goûts : pêche aux canards, auto-tamponneuses et pouss-pouss...

Tous les jours de 14 h à 19 h.

Mais aussi

Achats 100 % remboursés : Du 3 au 24 décembre, en partenariat avec la Ville, l’association de commerçants Chalon Centre Commerces propose à nouveau le grand jeu de Noël « Vos achats de Noël remboursés ».

Pour participer, rien de plus simple ! Rendez-vous dans les commerces partenaires de l’opération pour effectuer vos achats, complétez le formulaire de participation, puis déposez-le dans l’une des urnes prévues à cet effet (à l'hôtel de ville ou chez certains commerçants participants).

Chaque lundi, un huissier de justice tirera au sort les bulletins gagnants. Jusqu’à 5 000 € de courses de Noël seront ainsi remboursées chaque semaine sous forme de bons d'achat.

Mardi 20 décembre

17 h 30, 18 h 30 : Projection plein air du conte « L'ours et le renne », Place de l'Hôtel-de-Ville

Mercredi 21 décembre

14 h à 18 h : En déambulation Père Noël en balade dans Chalon

15 h à 18 h : Place de l'Hôtel-de-Ville Photos avec le Père Noël

17 h 30, 18 h 30 : Projection plein air du conte « L'ours et le renne », Place de l'Hôtel-de-Ville.

Jeudi 22 décembre

15 h 30 et 17 h : En déambulation Orgue de barbarie par Rami et Nelly

17 h 30, 18 h 30 : Projection plein air du conte « L'ours et le renne », Place de l'Hôtel-de-Ville

Vendredi 23 décembre

14 h à 18 h : En déambulation Père Noël en balade dans Chalon

15 h et 17 h 30 : Théâtre Grain de sel Spectacle « Histoires d'un oreiller qui avait des oreilles » par Jessica Nourisson et Ello Papillon

17 h 30, 18 h 30 : Projection plein air du conte « L'ours et le renne », Place de l'Hôtel-de-Ville