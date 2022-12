Un menu de fêtes et une surprise pour les enfants qui déjeunent à l’Escale de St Rémy.

Le chef et son second avaient concocté un menu de restaurant étoilé pour les 270 enfants des écoles, de la maternelle au CM2, accompagnés des animatrices et animateurs qui prennent leurs repas à l’Escale. Un véritable moment convivial que cette pause méridienne avec au menu, en entrée le trio festif suivi d’un suprême de volaille sauce foie gras et morilles accompagné de pommes de pin, rassurez-vous pas des vraies mais celles à base de pomme de terre.

Pour terminer une part de bûche de Noël faite maison par le second de cuisine à l’Escale.

A la fin du repas, Florence Plissonnier et son adjointe Brigitte Martin sont passées à chaque table pour distribuer des petites boites joliment décorées de Père Noël, de bonhommes de neige, de pingouins… pour les plus grands et des gobelets de noël décorés pour les petits de maternelle.

Il ne fallait pas perdre de temps et être prêt pour le second service.

Martine Bonin responsable du centre social et Agnès Marmillon du service enfance jeunesse ont accompagné Madame le Maire et l’adjointe aux affaires scolaires pour distribuer les papillotes.

Certains enfants ont trouvé très vite l’utilité de leur petite boite et sont prévoyants en attendant la venue du Père Noël le 25 décembre.

C.Cléaux